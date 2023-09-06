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العراق.. 22 مليون زائر يحيون أربعينية الإمام الحسين في كربلاء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 04:01 مساء
العراق.. 22 مليون زائر يحيون أربعينية الإمام الحسين في كربلاء
زوّار شيعة يحتشدون بين مرقدي الإمامين الحسين والعباس في كربلاء في وسط العراق في ذكرى أربعينية الحسين. (أ ف ب)
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توافد أكثر من 22 مليون زائر شيعي من عموم العراق وخارجه إلى مدينة كربلاء لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين التي تسجل الأربعاء ذروتها لهذا العام، وتعد من أبرز الأحداث الدينية لدى الشيعة.

وأعلنت العتبة العباسية الأربعاء أن «العدد الكلي لزائري أربعينية الإمام الحسين في محافظة كربلاء المقدسة بلغ 22.019.146 زائرًا» هذا العام، وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وشكّل الإيرانيون غالبية بين الأجانب، مع مشاركة أربعة ملايين إيراني في إحياء الذكرى، وفق ما نقلت وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية عن مسؤول إيراني. في العام 2022، شارك في إحياء الذكرى نحو 21 مليون زائر، وفقًا لإحصاءات رسمية. وكان عدد الزوّار الإيرانيين حينها ثلاثة ملايين زائر، من بين خمسة ملايين أجنبي توافدوا للعراق.

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وتمثّل ذكرى الأربعين إحدى أكبر التجمّعات الدينية في العالم، يحيي خلالها المسلمون الشيعة الذين يشكلون أكثرية في العراق ذكرى يوم الأربعين على مقتل الإمام الحسين في واقعة الطف عام 680 ميلادي.

 درجات حرارة عالية تتجاوز الأربعين
وعلى الرغم من درجات الحرارة العالية التي تتجاوز الأربعين درجة مئوية، يحتشد الزوّار حول مرقدي الإمامين الحسين وأخيه العباس وسط المدينة، ثم لأداء الصلاة داخل المرقدين، وفي غضون ذلك، تتنقل في الساحة مواكب يقيمها رجال يرتدون ملابس سوداء، رافعة أعلامًا سوداء ولافتات تحمل صور الإمام الحسين.

وقال العراقي أحمد غالب القادم من السويد للمشاركة في إحياء ذكرى الأربعين، «جئنا من مدينة مالمو السويدية والأجواء الأمنية والخدمية جيدة جدًا» في كربلاء. وأضاف «الحرارة تؤثر علينا قليلًا بسبب اختلاف الجو» مع السويد. ويشارك غالب في أحد مواكب تقديم خدمة للزوار على طريق رئيسي يؤدي إلى كربلاء.

وزار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء الثلاثاء، كربلاء بهدف «الإشراف على الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية»، حسب ما نقل بيان رسمي. وأشاد السوداني بدور المتطوعين «من جميع محافظات العراق» الذين نظموا «مواكب» على امتداد الطرق التي سلكها الزوار، لتقديم الطعام والشراب لهم.

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