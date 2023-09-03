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العراق ينشر قوات أمن بمدينة كركوك النفطية بعد مقتل 4 في اشتباكات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 سبتمبر 2023, 04:44 مساء
العراق ينشر قوات أمن بمدينة كركوك النفطية بعد مقتل 4 في اشتباكات
متظاهرون يقطعون طريقاً بعد احتجاجات شهدت صدامات في مدينة كركوك. (ا ف ب)
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قالت مصادر من الشرطة والأمن في العراق إن قوات الأمن انتشرت في مدينة كركوك النفطية الشمالية اليوم الأحد لمنع وقوع المزيد من أعمال العنف مع ارتفاع عدد القتلى في الاشتباكات بين مجموعات عرقية أمس السبت إلى أربعة.

وقُتل أربعة محتجين بالرصاص أمس السبت في اشتباكات بين مجموعات عرقية في كركوك اندلعت بعد توتر استمر لأيام. وقالت الشرطة ومصادر طبية إن القتلى الأربعة أكراد، بحسب «رويترز».

وقال الناطق باسم شرطة كركوك، عامر شواني، للصحفيين  إن حظر التجول رُفع وإن المركبات تتحرك يوم الأحد بشكل طبيعي في المدينة. لكنه أضاف أن قوات الأمن نشرت قوات إضافية في الشوارع لمنع أعمال العنف وحماية المدنيين.

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ويتركز الصراع على شغل مبنى في كركوك كان يستخدم مقرًا للحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن الجيش العراقي يستخدمه قاعدة له منذ 2017.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت حكمًا عاجلًا يوم الأحد يلزم الحكومة بتأجيل إجراءات تسليم المبنى. وقالت الوكالة «المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت أمرًا ولائيًا بإيقاف إجراءات تنفيذ إخلاء مقر قيادة عمليات كركوك».

 عودة الحزب الكردي القوي إلى المدينة
وقد يثير الحكم توترًا في ظل الجدل حول عودة الحزب الكردي القوي إلى المدينة. وأبلغ أربعة من سكان كركوك «رويترز» هاتفيًا بأن طائرات هليكوبتر عسكرية حلقت في سماء المدينة يوم الأحد.

وأكد شواني مقتل أربعة محتجين وإصابة 15 آخرين. وقال سكان إن الشرطة ألقت القبض على عدة أشخاص يوم الأحد بعد مشاركتهم في الاشتباكات، لكن الشرطة أحجمت عن التعليق على هذا الأمر.

وكركوك محافظة غنية بالنفط في شمال العراق، وتقع بين إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة المركزية. وكانت بؤرة لبعض أسوأ أعمال العنف في العراق في فترة ما بعد سقوط تنظيم الدولة الإسلامية.

لكن السكان العرب ومجموعات من الأقليات، الذين يقولون إنهم عانوا في ظل الحكم الكردي، احتجوا على عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى المدينة.

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