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البرهان يصل جوبا لبحث «الأزمة» في السودان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 سبتمبر 2023, 01:21 مساء
البرهان يصل جوبا لبحث «الأزمة» في السودان
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان. (أرشيفية: الإنترنت)
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وصل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الى جنوب السودان لبحث «الأزمة» في بلاده مع الرئيس سيلفا كير، وفق ما أفادت الرئاسة في جوبا اليوم الإثنين.

وهذه الزيارة الخارجية الثانية يقوم بها البرهان منذ اندلاع النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف أبريل، وتأتي بعد حلوله ضيفا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين في 29 أغسطس، وفق وكالة فرانس برس.

قتال مستعر في السودان
ويستمر القتال المحتدم في السودان منذ 15 أبريل الماضي، وكان آخرة تبادل نيران المدفعية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين الأحد في السودان، غداة مقتل 20 آخرين من بينهم طفلان في غارة جوية، بحسب ما قال طبيب وعسكريون.

وقال مصدر طبي «قُتل خمسة مدنيين إثر سقوط قذائف على منازلهم في أم درمان»، الضاحية الشمالية الغربية للخرطوم. وكان 20 مدنيًا قتلوا في غارة جوية على حي سكني في جنوب الخرطوم السبت. وقالت لجان المقاومة إن حصيلة الغارة الجوية على حي الكلاكلة السبت وصلت إلى 20 قتيلًا مدنيًا.

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