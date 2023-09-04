  • Alwasat News
Atwasat

مسؤولان أميركيان زارا دير الزور لنزع فتيل اضطرابات العشائر العربية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 سبتمبر 2023, 10:05 صباحا
مسؤولان أميركيان زارا دير الزور لنزع فتيل اضطرابات العشائر العربية
جندي أمريكي يجلس داخل مركبة عسكرية في حقل العمر النفطي في دير الزور. (أرشيفية: رويترز)
alwasat radio

قال مسؤولون أميركيون ومصادر أمنية وسكان إن اثنين من كبار المسؤولين الأميركيين زارا محافظة دير الزور الغنية بالنفط في شرق سورية يوم الأحد في محاولة لنزع فتيل انتفاضة من العشائر العربية ضد الحكم الكردي تتسبب في زعزعة الاستقرار في شمال شرق سورية.

وأدت انتفاضة العشائر العربية ضد حكم وحدات الشعب الكردية التي تحكم المنطقة إلى اشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 150 شخصا. وتشكل هذه الوحدات ركيزة قوات سورية الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة، وهذه الانتفاضة هي أكبر تهديد لحكمها منذ أن نجحت في طرد تنظيم «داعش» من مساحة شاسعة من الأراضي في شمال وشرق سورية في 2019.

23 قتيلا في اشتباكات بين قوات النظام وفصائل موالية لتركيا شمال سورية

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن إيثان جولدريتش نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون سورية والميجر جنرال جويل بي فاول، قائد التحالف ضد الدولة الإسلامية، اجتمعا مع شيوخ العشائر العربية وقادة قوات سورية الديمقراطية واتفقوا على «نظر المظالم المحلية» و«وقف تصعيد العنف بأسرع ما يمكن وتجنب سقوط ضحايا».

وأدى اعتقال قوات سورية الديمقراطية لقائد عربي منشق في الشهر الماضي إلى اندلاع اضطرابات سرعان ما اجتاحت عددا من البلدات من البصيرة حتى الشحيل، في حزام نفط استراتيجي في منطقة العشائر العربية شرقي نهر الفرات.

وطرد مقاتلو العشائر العربية في بادئ الأمر القوات التي يقودها الأكراد من عدة بلدات كبيرة، لكن قوات سوريا الديمقراطية بدأت في استعادة السيطرة على الوضع.

وعرقل الوجود العسكري الأميركي في المناطق التي تديرها قوات سورية الديمقراطية توسع ميليشيات تدعمها روسيا وإيران ولها موطئ قدم في مناطق غربي نهر الفرات ويقول مسؤولون من قوات سورية الديمقراطية إنها تستغل الخلافات الداخلية لبسط نطاق نفوذها.

اتهامات بخلق فوضى في شمال شرق سورية
واتهم ناطق باسم قوات سورية الديمقراطية إيران والحكومة السورية بإرسال ميليشيات العشائر لخلق فوضى في شمال شرق سورية حيث يتمركز معظم القوات الأميركية الباقية في البلاد التي يقترب عددها من900.

ويقول شيوخ العشائر العربية إنهم حرموا من ثرواتهم النفطية بعدما وضعت القوات التي يقودها الأكراد يدها على أكبر آبار النفط السورية بعد رحيل الدولة الإسلامية. كما اشتكوا أيضا من الإهمال الذي تعاني منه مناطقهم مقابل الاهتمام بالمناطق ذات الأغلبية الكردية. وقال الشيخ محمود الجار الله، أحد شيوخ قبائل المنطقة، إنهم يريدون إبعاد القوات الكردية من جميع أنحاء دير الزور وتسليم إدارة المنطقة إلى سكان من أصول عربية.

وتنفي قيادة قوات سورية الديمقراطية الكردية التمييز ضد العرب الذين يشكلون أغلبية من السكان، وتتهم فلول داعش بترهيب السكان المحليين وعرقلة تطوير المنطقة. ويقول دبلوماسيون غربيون إن واشنطن تحث على منح السكان العرب دورا أكبر في إدارة شؤونهم في مناطق قوات سورية الديمقراطية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - انتفاضة أفريقية ضد فرنسا

كاريكاتير خيري - انتفاضة أفريقية ضد فرنسا
آرسنال يفوز على مانشستر يونايتد بـ«ريمونتادا» رائعة في الدوري الإنجليزي

آرسنال يفوز على مانشستر يونايتد بـ«ريمونتادا» رائعة في الدوري الإنجليزي
شاهد.. إسبانيا تودع مونديال السلة.. وأميركا تسقط أمام ليتوانيا

شاهد.. إسبانيا تودع مونديال السلة.. وأميركا تسقط أمام ليتوانيا
فيرستابن يحقق رقما قياسيا بإحراز الفوز العاشر تواليا ببطولة العالم لفورمولا 1

فيرستابن يحقق رقما قياسيا بإحراز الفوز العاشر تواليا ببطولة العالم لفورمولا 1
مصدر حكومي لـ«بوابة الوسط»: التحقيق مع المنقوش يجري عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي خصوصًا «واتساب»

مصدر حكومي لـ«بوابة الوسط»: التحقيق مع المنقوش يجري عن طريق وسائط التواصل ...
رئيس وزراء إيطالي سابق يتهم فرنسا بالوقوف وراء كارثة «أوستيكا»: المستهدف كان طائرة عسكرية ليبية

رئيس وزراء إيطالي سابق يتهم فرنسا بالوقوف وراء كارثة «أوستيكا»: المستهدف كان ...
إنجاز غير مسبوق للتايكوندو الليبي بـ5 قلائد دولية متنوعة

إنجاز غير مسبوق للتايكوندو الليبي بـ5 قلائد دولية متنوعة
الأهلي بنغازي يتسلح بجناح طلائع الجيش المصري بعد ضم شلدون ضمن خماسي الدعم السريع

الأهلي بنغازي يتسلح بجناح طلائع الجيش المصري بعد ضم شلدون ضمن خماسي الدعم السريع
ليبيا تشق طريقها في بطولة أفريقيا للطائرة أمام غانا.. الإثنين

ليبيا تشق طريقها في بطولة أفريقيا للطائرة أمام غانا.. الإثنين
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً

محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً
شاهد.. أنس جابر بعد التأهل في بطولة أميركا المفتوحة للتنس: أنا كالموتى الأحياء

شاهد.. أنس جابر بعد التأهل في بطولة أميركا المفتوحة للتنس: أنا كالموتى الأحياء
تحديث جديد يسمح لـ«إكس» بجمع البيانات البيومترية للمستخدمين

تحديث جديد يسمح لـ«إكس» بجمع البيانات البيومترية للمستخدمين
كاتب أميركي: لقاء المنقوش - كوهين يؤخر التقارب مع إسرائيل سنوات

كاتب أميركي: لقاء المنقوش - كوهين يؤخر التقارب مع إسرائيل سنوات
«يحكى أنَّ»: الكاتب والأديب محمد المسلاتي (الجزء الثاني)

«يحكى أنَّ»: الكاتب والأديب محمد المسلاتي (الجزء الثاني)
كاريكاتير حليم - سبتمبر!

كاريكاتير حليم - سبتمبر!
اكتشاف موقع عبادة أثري في بيرو

اكتشاف موقع عبادة أثري في بيرو
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة

(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
المنتخب الليبي ضمن المجموعة الثالثة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

المنتخب الليبي ضمن المجموعة الثالثة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات «الأقصى»
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات «الأقصى»
جثث متفحمة وممزقة.. 20 قتيلا مدنيا في غارة جوية على الخرطوم
جثث متفحمة وممزقة.. 20 قتيلا مدنيا في غارة جوية على الخرطوم
العراق ينشر قوات أمن بمدينة كركوك النفطية بعد مقتل 4 في اشتباكات
العراق ينشر قوات أمن بمدينة كركوك النفطية بعد مقتل 4 في اشتباكات
25 قتيلا خلال 48 ساعة في السودان إثر غارة جوية وتبادل نيران
25 قتيلا خلال 48 ساعة في السودان إثر غارة جوية وتبادل نيران
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تسجل أول حالتي إصابة بمتحور «أوميكرون» الجديد
مصر تسجل أول حالتي إصابة بمتحور «أوميكرون» الجديد...
شاهد: رياح عاتية وبرق وأمطار غزيرة تضرب مكة المكرمة وتطيح بالعمال في الحرم
شاهد: رياح عاتية وبرق وأمطار غزيرة تضرب مكة المكرمة وتطيح ......
«فرانس برس»: 39 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف طال مساكن بدارفور
«فرانس برس»: 39 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف ......
مقتل جنديين في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية في لبنان
مقتل جنديين في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية في لبنان...
حالتا إصابة خلال إطلاق نار قرب مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية
حالتا إصابة خلال إطلاق نار قرب مستوطنة إسرائيلية بالضفة ......
المزيد
مسؤولان أميركيان زارا دير الزور لنزع فتيل اضطرابات العشائر العربية
مسؤولان أميركيان زارا دير الزور لنزع فتيل اضطرابات العشائر ......
الجزائر: حرس السواحل أطلق النار على سائقي دراجات مائية في المياة الإقليمية الحدودية مع المغرب
الجزائر: حرس السواحل أطلق النار على سائقي دراجات مائية في ......
23 قتيلا في اشتباكات بين قوات النظام وفصائل موالية لتركيا شمال سورية
23 قتيلا في اشتباكات بين قوات النظام وفصائل موالية لتركيا ......
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حراسة شرطة الاحتلال ......
25 قتيلا خلال 48 ساعة في السودان إثر غارة جوية وتبادل نيران
25 قتيلا خلال 48 ساعة في السودان إثر غارة جوية وتبادل نيران...
المزيد