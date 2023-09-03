مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين الأحد المسجد الأقصى، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفاد شهود عيان، للوكالة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية. وذكرت الوكالة أن «منظمات الهيكل» بدأت حملة لحشد أكبر عدد ممكن من المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة وجماعية للمسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية المقبلة، والذي يعد الأطول هذا العام.

التضييق على حركة تنقل الفلسطينيين

وتبدأ الأعياد اليهودية برأس «السنة العبرية»، السبت والأحد 16 و17 سبتمبر، ويليه أيام «التوبة العشر» التي تتكثف فيها الاقتحامات، ومن ثم «عيد الغفران» يوم الإثنين 25 من الشهر نفسه، ثم «عيد العرش» الذي يبدأ من السبت 30 سبتمبر، وحتى السبت 7 أكتوبر المقبل.

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ونشرت قوات الاحتلال منذ الصباح وحداتها الخاصة وعناصرها في باحات الأقصى وعند أبوابه، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على حركة تنقل الفلسطينيين في ساحات الحرم، بحسب «وفا».