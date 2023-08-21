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مقتل إسرائيلية في إطلاق نار في جنوب الضفة الغربية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 أغسطس 2023, 12:29 مساء
مقتل إسرائيلية في إطلاق نار في جنوب الضفة الغربية المحتلة
فلسطيني وجندي من الاحتلال إسرائيلي يتجادلان وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، 4 يوليو 2023. (أ ف ب)
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قتلت إسرائيلية وأصيب رجل بجروح خطيرة الإثنين، في إطلاق نار استهدف سيارتهما في جنوب الضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكر جيش الاحتلال وخدمة الإسعاف «نجمة داوود الحمراء».

وتأتي الحادثة بعد يومين من مقتل إسرائيليين اثنين، في هجوم استهدفهما في مغسل سيارات في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأكدت خدمة الإسعاف «نجمة داوود الحمراء»، في بيان مقتضب اليوم، «مقتل المرأة (40 عاما) التي أطلقت عليها النار في جبل الخليل»، مضيفة أن «رجلا يبلغ 40 عاما تقريبا في حالة خطيرة وهو شبه فاقد للوعي ومصاب بطلقات نارية في الأطراف»، وقد نُقل إلى مستشفى «سوروكا».

إطلاق النار أثناء سير السيارة
وأكد جيش الاحتلال مقتل المرأة، مشيرا إلى تعرضها لإطلاق النار أثناء سير السيارة.

ووفق بيان جيش الاحتلال، وقع الحادث على الطريق 60 المتاخم لمدينة الخليل، مؤكدا «ملاحقة المهاجمين».

- حالتا إصابة خلال إطلاق نار قرب مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية

وتجري قوات الاحتلال منذ السبت عمليات تمشيط بحثا عن منفذ هجوم نابلس الذي ما زال طليقا.

وأُعلن السبت أيضا وفاة شاب فلسطيني متأثرًا بجروح أصيب بها قبل أيام برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية، خلال اقتحامها مخيّم بلاطة في شرق نابلس.

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