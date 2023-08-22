الاحتلال الإسرائيلي يقتل فتى فلسطينياً خلال اقتحام مخيم جنين بالضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فتى فلسطينياً في شمال الضفة الغربية المحتلّة الثلاثاء، خلال عملية اقتحام لمخيم جنين.

وقالت وزارة الصحّة الفلسطينية في بيان إنّ «الفتى عثمان عاطف محمد أبو خرج (17 عاماً) استشهد بعد إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين» بشمال الضفّة.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أنّ الفتى أُصيب «خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام» بلدة الزبابدة الواقعة جنوب شرق مدينة جنين.

وبحسب «وفا» فإنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي «اعتقل شاباً من البلدة بعد مداهمة منزل عائلته».

اعتقال 30 فلسطينيا

من جهته، أعلن حيش الاحتلال أنّه نفّذ في الضفة الغربية عملية اعتقل خلالها أكثر من 30 فلسطينياً، بينهم اثنان يُشتبه بتنفيذهما هجوماً مسلّحاً جنوب مدينة الخليل الإثنين أسفر عن مقتل امرأة إسرائيلية، مضيفا أنّه خلال تنفيذها عملية في بلدة الزبابدة «ألقيت عبوات ناسفة على القوات التي ردّت بالذخيرة الحيّة وتمّ تحديد إصابة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي بيانه قال الجيش إنّه اعتقل أكثر من 30 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفّة.

بالمقابل قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي «اعتقل 50 مواطنا على الأقلّ».

- مقتل إسرائيلية في إطلاق نار في جنوب الضفة الغربية المحتلة

والإثنين، قُتلت امرأة إسرائيلية (40 عاماً) وأصيب رجل إسرائيلي بجروح خطيرة في إطلاق نار استهدف سيارتهما في جنوب الضفة الغربية، في ثاني هجوم من نوعه في غضون أيام، وبعيد ساعات على مقتل المرأة وإصابة الرجل، وهما مستوطنان، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنّه اعتقل فلسطيَّنيين من سكّان الخليل يُشتبه بتنفيذهما الهجوم.

وكان الجيش فرض إغلاقاً في موقع الهجوم ومحيطه وأجرى عملية تمشيط واسعة بحثاً عن منفذيه.

وقال في بيان إنه «خلال استجوابهما الأولى اعترفا بعلاقتهما بتنفيذ الهجوم، وتمت مصادرة السلاح الذي استخدم في الهجوم»، مضيفا «تم تحويل المشتبه بهما إلى الشاباك (جهاز الأمن العام الإسرائيلي) لمزيد من التحقيق».