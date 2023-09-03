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مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات «الأقصى»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 سبتمبر 2023, 01:13 مساء
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات «الأقصى»
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حراسة أمنية من الشرطة الإسرائيلية، 5 مايو 2022. (أرشيفية:أ ف ب)
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اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف - في مدينة القدس المحتلة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا «الأقصى» على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، وفق وكالة «عمون» الإخبارية.

انتشار قوات الاحتلال في باحات «الأقصى»
من جهتها، نشرت قوات الاحتلال منذ الصباح وحداتها الخاصة وعناصرها في باحات «الأقصى∙ وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، والتضييق على حركة تنقل الفلسطينيين في ساحات الحرم.

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يأتي ذلك بينما شرعت «منظمات الهيكل» المزعوم في حملة، لحشد أكبر عدد ممكن من المستوطنين من أجل تنفيذ اقتحامات واسعة وجماعية للمسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية المقبلة، الذي يعد الأطول هذا العام.

تبدأ الأعياد اليهودية برأس «السنة العبرية» السبت والأحد 16 و17 سبتمبر الحالي، وتليه أيام «التوبة العشرة» التي تتكثف فيها الاقتحامات، ثم «عيد الغفران» في 25 من الشهر نفسه، و«عيد العرش» الذي يبدأ من 30 سبتمبر حتى 7 أكتوبر المقبل.

وينفذ المستوطنون اقتحامات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك ما عدا الجمعة والسبت، في محاولة للسيطرة عليه، وفرض التقسيم الزماني والمكاني.

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