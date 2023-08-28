العراق ينفذ عقوبة الإعدام شنقًا لثلاثة مدانين في «هجوم إرهابي» ببغداد عام 2016

القاهرة - بوابة الوسط

نفذت السلطات العراقية عقوبة الإعدام شنقًا بثلاثة أشخاص سبق أن أدينوا بضلوعهم في اعتداء خلف 323 قتيلًا في بغداد في يوليو 2016 وتبناه تنظيم «داعش»، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثنين.

وقال المصدر المذكور إنه اثناء استقباله «عوائل شهداء فاجعة الكرادة»، في إشارة إلى الحي الذي استهدفه الهجوم الانتحاري بحافلة مفخخة، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه «جرى ليلة أمس (الأحد) وصباح اليوم (الإثنين) تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من المجرمين الرئيسيين المدانين بالاشتراك في جريمة التفجير الإرهابي»، وفق «فرانس برس».

انخفاض عمليات الإعدام

وأعلنت منظمة العفو الدولية، في تقريرها الصادر في 24 مايو الماضي، عن انخفاض عمليات الإعدام المسجلة في العراق بأكثر من النصف، ورجحت ارتباط ذلك بتباطؤ الموافقات التنفيذية على أحكام الإعدام بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد.

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سجل العراق انخفاض تنفيذ الإعدامات خلال عام 2021 رغم اكتظاظ سجونه بأكثر من 8 آلاف محكوم بالإعدام؛ إذ حلت بغداد في المرتبة الخامسة عربيًا وفق تقرير منظمة العفو الدولية.