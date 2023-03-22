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الإعدام غيابيًا لمتهمين باختطاف ناشط جنوب العراق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 مارس 2023, 04:09 مساء
الإعدام غيابيًا لمتهمين باختطاف ناشط جنوب العراق
متظاهرون في مدينة الناصرية في جنوب العراق، 25 أكتوبر 2022. (أرشيفية: أ ف ب)
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أصدرت محكمة عراقية حكمين بالإعدام غيابيًا على متهمين بخطف ناشط بارز بتظاهرات أكتوبر 2019 في مدينة الناصرية جنوب العراق، لا يزال مفقودًا حتى الآن، بحسب بيان رسمي صادر اليوم الأربعاء.

وأفاد بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى العراقي أن «محكمة جنايات ذي قار» أصدرت حكمًا بالإعدام غيابيًا بحق مجرمين اثنين عن جريمة خطف الناشط سجاد العراقي في مدينة الناصرية العام 2020. والمدانان هما إدريس كردي وأحمد محمد عبود، وفق نص الحكم الصادر 16 مارس 2023، وأمامهما 30 يومًا لاستئناف الحكم. ويتطلب تنفيذ حكم الإعدام في العراق مرسومًا موقعًا من رئيس الجمهورية.

الناشط العراقي خُطف في تظاهرات العام 2019
وبحسب شهود ومصادر أمنية، خطف الناشط الذي برز في التظاهرات التي هزت العراق في العام 2019، وكان معقلها مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار الجنوبية، في سبتمبر 2020 على يد سبعة أشخاص مسلحين عند مدخل المدينة الشمالي. ومذّاك، لا يزال سجاد العراقي مفقودًا. وأثار اختطافه تظاهرات وردود فعل غاضبة في مدينة الناصرية.

في أكتوبر 2022، حكم على مدان بقتل الناشط ثائر الطيب في الديوانية في جنوب العراق، بالإعدام. وقبل ذلك بعام، صدر حكم بالإعدام بحق متهمين بقتل فتى متظاهر، في البصرة في أقصى جنوب البلاد، ومتهم آخر بقتل صحفيين معروفين بنشاطهما في الاحتجاجات في البصرة كذلك.

وقتل عشرات الناشطين في العراق خلال فترة الاحتجاجات التي تعرضت لقمع دموي قتل فيه نحو 600 متظاهر وأصيب 30 ألفًا بجروح، في حين اختطف عشرات آخرون أُطلِقوا بعد وقت قصير. ومن بين القتلى الباحث هشام الهاشمي الذي اغتيل في 6 يوليو 2020 برصاص رجال على دراجات نارية خارج منزله في بغداد. وأعلنت السلطات توقيف المتهم بقتل الهاشمي في يوليو 2021، ولا تزال محاكمته جارية.

وأفاد تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في يونيو الماضي، أن «الإفلات من العقاب» لا يزال مستمرًا في العراق في ما يتعلق بهجمات تستهدف متظاهرين وناشطين ومنتقدين لـ«عناصر مسلحة وجهات سياسية» تنسب إليها الهجمات. ولاحظ التقرير أنه في حين «يجري تنفيذ معظم الجرائم دون الكشف عن هوية الجناة»، فإن «المعلومات تشير إلى أن المحتجزين والمدانين قد ينتمون إلى جماعات مسلحة معروفة تعمل خارج سيطرة الدولة».

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