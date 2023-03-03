العفو الدولية: إيران أعدمت 94 شخصا في يناير وفبراير

القاهرة - بوابة الوسط

قالت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان، الخميس، إن السلطات الإيرانية أعدمت 94 شخصا، على الأقل خلال شهري يناير وفبراير وحدهما.

وأوضحت المنظمة ومركز عبد الرحمن بوروماند، منظمة إيرانية لحقوق الإنسان مقرها الولايات المتحدة، أن السلطات في إيران أعدمت واحدا على الأقل من عرب الأحواز، و14 كرديا و13 من البلوش في أعقاب ما وصفوه بــ«محاكمات بالغة الجور»، وأصدرت أحكام بالإعدام على عشرة آخرين منذ بداية العام، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

- إيران تنفذ حكم الإعدام في الناشط الكردي آرش أحمدي

ووفقا لبحث أجرته المنظمتان، فقد زاد عدد الإعدامات بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق، كما نقلوا عن مصادر سجلت حدوث حالات «عنف جنسي مروع ومزاعم تعذيب أخرى».

عمليات إعدام «بشكل روتيني»

وقالت رؤيا بوروماند، المديرة التنفيذية لمركز عبد الرحمن بوروماند، إن «السلطات الإيرانية تنفذ إعدامات على نطاق مخيف»، مضيفا «أن أفعالهم ترقى إلى مستوى الاعتداء على الحق في الحياة ومحاولة مخزية ليس فقط لمزيد من قمع الأقليات العرقية ولكن لنشر الخوف من أن المعارضة ستقابل بالقوة الغاشمة، إما في الشوارع أو في المشنقة».

وقالت ديانا الطحاوي من منظمة العفو الدولية: إنه لأمر مروع أن عمليات الإعدام تحدث بشكل روتيني وسط الاستخدام المنهجي لـ«الاعترافات الملوثة» بالتعذيب لإدانة المتهمين في محاكمات بالغة الجور، وفق قولها.