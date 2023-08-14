وزير خارجية إيران يزور السعودية نهاية الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت جريدة «الشرق الأوسط» السعودية عن مصادر مطّلعة قولها إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيزور العاصمة الرياض، نهاية الأسبوع الجاري، ويعقد اجتماعًا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وقالت المصادر للجريدة إن زيارة عبد اللهيان المتوقعة للرياض، والتي تستمر ليومٍ واحد، تأتي بعد دعوة سعودية رسمية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة المملكة.

وزار وزير الخارجية السعودي طهران في 17 يونيو الماضي، في أول زيارة له للعاصمة الإيرانية منذ اتفاق عودة العلاقات بين البلدين، وسلَّم وقتها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دعوة من الملك سلمان لزيارة المملكة.

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وأشار الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إلى أن زيارة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان إلى الرياض، في وقت قريب على جدول الأعمال.

ووقّعت السعودية وإيران اتفاقًا لعودة العلاقات الدبلوماسية، في 10 مارس الماضي، برعاية الصين، بعد انقطاع دامَ لنحو 7 سنوات. وافتتحت إيران سفارتها لدى الرياض، في السادس من يونيو، كما أعادت العمل بقنصليتها العامة في جدة، ومكتب ممثلها لدى «منظمة التعاون الإسلامي»، قبل أيام من وصول الحجاج الإيرانيين إلى السعودية.