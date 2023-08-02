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ضبط إسرائيلي حاول التسلل إلى الأردن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 أغسطس 2023, 11:51 صباحا
ضبط إسرائيلي حاول التسلل إلى الأردن
قوات الأمن الأردنية أمام مقر السفارة الإسرائيلية في عمان، 23 يوليو 2017. (أ ف ب)
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أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، القبض على إسرائيلي حاول التسلل إلى المملكة عبر الحدود الإسرائيلية - الأردنية.

وقال مصدر عسكري في بيان صادر عن الجيش: «المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت، الثلاثاء، محاولة تسلل إسرائيلي الجنسية من الطرف الآخر إلى داخل الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك، وجرى إلقاء القبض عليه، وإحالته إلى الجهات المختصة». وتابع: «القوات المسلحة حازمة في التعامل بكل قوة، لحماية الحدود، ومنع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب».

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سجن إسرائيلي في الأردن
عمليات التسلل نادرة بين الدولتين اللتين تربطهما معاهدة سلام منذ العام 1994. وسبق أن أصدرت محكمة أردنية، في يناير 2020، حكما بالسجن أربعة أشهر وغرامة مالية قرابة 1500 دولار بحق إسرائيلي حاول التسلل إلى المملكة.

وقد أدين ذلك الإسرائيلي، الذي جرى توقيفه في أكتوبر 2019، بـ«التسلل إلى أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة، وحيازة مخدرات».

عقوبة التسلل دون سلاح في الأردن هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى عام، بينما تتراوح عقوبة حيازة المخدرات لغرض التعاطي بين ثلاثة أشهر وثلاثة أعوام، وتصل إلى 20 عاما في حال حيازتها للاتجار.

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