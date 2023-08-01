روسيا تعلن استعدادها لتعزيز القدرات القتالية للقوات الجزائرية

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إن موسكو مستعدة للمساعدة في تعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة الجزائرية.

جاء ذلك خلال لقائه في روسيا رئيس أركان القوات المسلحة الجزائرية.

وروسيا مهتمة بتوسيع نطاق التعاون العسكري مع الدول غير الغربية، بينما تواجه هجومًا مضادًا في أوكرانيا في الصراع الذي بدأ قبل 17 شهرًا.

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وقال شويغو في لقاء مع رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة: «قدمنا ​​إشارة واضحة للعالم أجمع بأن روسيا والجزائر ملتزمتان باتباع سياسة خارجية مستقلة والدفاع عن مصالحهما الوطنية رغم الضغوط غير المسبوقة من الغرب»، بحسب موقع «روسيا اليوم».

وأكد أن «روسيا دعمت دائمًا حق كل دولة في اتخاذ قرارات سيادية فيما يتعلق بجميع القضايا الدولية والمحلية، لا سيما تلك المتعلقة بضمان الأمن القومي».

وأضاف: «نحن مهتمون بمكانة الجزائر الريادية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين في شمال أفريقيا». وشدد شويغو على أن «وزارة الدفاع الروسية مستعدة للمساعدة في تعزيز القدرات القتالية للقوات الجزائرية».