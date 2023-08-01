إصابة 5 إسرائيليين في إطلاق نار بمستوطنة معاليه أودميم

القاهرة - بوابة الوسط

وقع حادث إطلاق نار في مستوطنة معاليه أودميم الإسرائيلية، شرقي القدس، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى إصابة 5 إسرائيليين، اثنان منهم بجروح خطيرة.

وقالت قناة «الجزيرة» إن مطلق النار كان يرتدي سترة حارس أمن، مضيفة أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تلقى تقارير أمنية حول الحادث، فيما استخدم مرتكب الحادث رشاشًا من نوع (إم - 16)، وجرت تصفيته.

وذكرت وزارة الصحة إن الشاب مهند المزارعة «استُشهد» برصاص الاحتلال في المستوطنة، بينما اعتبرت حركة الجهاد أن الحادث «عملية فدائية ردًا على اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى».