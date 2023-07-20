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تعليق ترخيص عمل شركة «إريكسون» السويدية بالعراق

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يوليو 2023, 02:30 مساء
تعليق ترخيص عمل شركة «إريكسون» السويدية بالعراق
رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقية علي المؤيد. (وكالة الأنباء العراقية)
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 علق رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقي، علي المؤيد، اليوم الخميس، ترخيص عمل شركة «إريكسون» السويدية للاتصالات في الأراضي العراقية.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن «رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، علق ترخيص عمل شركة إريكسون السويدية للاتصالات في الأراضي العراقية»، وأضافت أن «ذلك جاء لسماح دولة السويد بحرق المصحف الشريف والعلم العراقي».

طرد السفيرة السويدية بالعراق
وهدد العراق، الخميس، بـ«قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد» إذا جرى إحراق المصحف مجددا على أراضيها، في تصعيد يأتي بُعيد إحراق السفارة السويدية في بغداد خلال تظاهرة جرت احتجاجا على عزم ناشط إحراق نسخة من المصحف في ستوكهولم.

ولاحقا، طلب العراق في بيان رسمي، الخميس، من السفيرة السويدية مغادرة أراضيه، وقرر سحب القائم بأعماله من ستوكهولم، ردا على حرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية.

إحراق السفارة السويدية في بغداد
وأُضرمت النيران في السفارة السويدية في بغداد، فجر الخميس، خلال تظاهرة نظمها مناصرون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وفق مراسل «فرانس برس» الذي شاهد من سطح مبنى في الحي الذي تقع فيه السفارة السويدية الدخان يتصاعد من مبنى السفارة، المحاط بعشرات المتظاهرين وسط انتشار كثيف لشرطة مكافحة الشغب.

وحسب مصور «فرانس برس»، انتشرت في موقع الحريق كذلك عدة سيارات إطفاء من أجل إخماد الحريق. ووقعت صدامات كذلك بين المتظاهرين وقوات الأمن، حيث رمى المحتجون الحجارة على الشرطة في محاولة منهم لاقتحام موقع السفارة مرة أخرى.

استخدام خراطيم المياه لإبعاد المحتجين عن السفارة السويدية
واستخدمت قوات مكافحة الشغب العراقية خراطيم المياه والعصي الكهربائية لإبعاد المحتجين عن السفارة وتفريقهم، كما قال مصور «فرانس برس». ورمى المحتجون من جهتهم الحجارة على القوات الأمنية.

ولم يكن ممكنا على الفور معرفة ما إذا كانت السفارة فارغة لحظة الهجوم. ولم تعلق قوات الأمن العراقية أو السلطات على الفور على الحادثة.

موظفو سفارة السويد في العراق بـ«أمان»
وأكدت وزارة الخارجية السويدية لـ«فرانس برس»، الخميس، أن موظفي السفارة السويدية في بغداد «بأمان» بعد إضرام متظاهرين النار في المبنى.

وقالت الوزارة في رد على استفسار لـ«فرانس برس» عبر البريد الإلكتروني: «نحن على علم بالوضع. طاقم سفارتنا في العراق بأمان والسفارة على اتصال منتظم بهم»

«لم نتحمل الانتظار»
وحمل بعض المتظاهرين الذين تجمعوا حول السفارة السويدية في بغداد، فجر الخميس، نسخا من المصحف، وآخرون رفعوا صوراً لمحمد الصدر، والد مقتدى الصدر والمرجع الشيعي البارز الراحل.

ويأتي الهجوم على السفارة السويدية في بغداد بعد سماح الشرطة السويدية بتنظيم تجمع صغير أمام السفارة العراقية في ستوكهولم حيث يعتزم المنظم حرق نسخة من المصحف والعلم العراقي الخميس.

وقال المتظاهر حسن أحمد وهيب من أمام السفارة السويدية في بغداد للوكالة الفرنسية: «خرجنا هذا اليوم من أجل استنكار حرق القرآن الكريم وهو قرآن للإنسانية وللمحبة وللإيمان»، وأضاف: «مطالبنا من الحكومة السويدية ومن الحكومة العراقية بأن يتوقف هذا العمل».

وقال متظاهر آخر شاب لـ«فرانس برس» من أمام السفارة السويدية دون أن يكشف عن اسمه: «ها نحن هنا اليوم لم نحتمل إلى الصباح وقد دخلناها فجرا والحمد الله رب العالمين وأحرقنا السفارة السويدية»، مردداً اسم «مقتدى مقتدى مقتدى»، في إشارة إلى رجل الدين الشيعي وزعيم التيار الصدري.

وأضاف المتظاهر أن «أبناء التيار الصدري» تحركوا بعد السماح للاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا بحرق نسخة من المصحف في السويد مرة جديدة.

الخارجية العراقية تدين حرق السفارة
ودانت وزارة الخارجية العراقية في بيان «بأشد العبارات» حرق سفارة مملكة السويد لدى بغداد، داعية إلى إطلاق «تحقيق عاجل» في الحادثة، واعتبرت أن «هذا الفعل يأتي في سياق الاعتداء على البعثات الدبلوماسية وتهديد أمنها».

وذكر البيان أن «الحكومة العراقية أوعزت إلى الجهات الأمنية المختصة، بالتحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بهدف كشف ملابسات الحادثة والتعرف على هوية مرتكبي هذا الفعل ومحاسبتهم وفق القانون».

وموميكا الذي يريد حرق المصحف في السويد، هو لاجئ عراقي هناك، وقام في 28 يونيو كذلك بحرق صفحات من نسخة من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم يوم عيد الأضحى.

وأكدت الشرطة السويدية، الأربعاء، أن الإذن لم يُمنح على أساس طلب رسمي لإحراق كُتب دينية، بل على أساس إقامة تجمع عام سيجرى التعبير خلاله عن «رأي» بموجب الحق الدستوري بحرية التجمع.

ودفع حرق موميكا لصفحات من نسخة من المصحف، بمناصرين للتيار الصدري في العراق إلى اقتحام السفارة السويدية في بغداد في 29 يونيو. حينها بقي المتظاهرون قرابة الخمسة عشر دقيقة في السفارة قبل أن يخرجوا منها.

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