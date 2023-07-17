8 قتلى في انهيار مبنى سكني بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

انهار مبنى سكني مكوّن من خمسة طوابق في وسط القاهرة، اليوم الإثنين، مما أسفر عن سقوط ثمانية قتلى، بينهم سبعة من أسرة واحدة، على ما أفاد بيان للنيابة العامة.

وأفاد بيان للنيابة العامة نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك بأنها تلقت «إخطارا صباح اليوم 17 يوليو الجاري بانهيار كامل لعقار بمنطقة حدائق القبة، ووجود أربعة عشر شخصا من قاطنيه تحت أنقاضه».

وأضافت النيابة «تمكنت الإدارة العامة للحماية المدنية من استخراج تسعة منهم، إحداهم سيدة مصابة، بينما الثمانية الآخرون متوفّون»، مشيرة إلى استمرار العمل لإخراج الباقين، فيما «تمكن خمسة أفراد من الخروج من العقار قبل انهياره».

«سبعة أشخاص ماتوا من أسرة واحدة»

واستمعت النيابة العامة لأقوال المصابة واثنين من قاطني العقار، وقد «رجّحوا أن انهيار العقار سببه قيام أحد السكان حديثا بهدم حوائط بشقته بالطابق الأول، وأنهم قد طلبوا منه وقف هذه الأعمال حفاظا على السلامة الإنشائية للعقار، ولكنه لم يستجب»، بحسب البيان.

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أضاف البيان، «جرى ضبط مالك الشقة المذكورة والمقاول القائم على أعمال هدمِ الحوائط وعامل لديه، وجارٍ استجوابهم».

فيما أوضح موقع صحيفة الأهرام الحكومية، أن أحد سكان الشارع الكائن فيه العقار المنهار «أكد أن سبعة أشخاص من أسرة واحدة ماتوا».