وفد أوروبي يزور تونس الأحد.. وسعيّد ينتقد موجة الهجرة غير الشرعية من أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المفوضية الأوروبية، الجمعة، أن رئيستها ورئيسة الوزراء الإيطالية ورئيس الوزراء الهولندي سيلتقون الرئيس التونسي قيس سعيّد في تونس غداً الأحد، بهدف مناقشة ملف شراكة تتعلق خصوصا بالهجرة.

وذات الوفد الأوروبي زار تونس في شهر يونيو 2023، وعرض دعماً مالياً بقيمة تزيد عن مليار يورو لمساعدة الاقتصاد التونسي والحد من تدفق اللاجئين غير الشرعيين عبر المتوسط. غير أن العرض يشترط تنفيذ إصلاحات مؤلمة تمهيداً للاتفاق مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ بقيمة تقارب ملياري دولار، بحسب «مونت كارلو».

من جانبه انتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد بشدة موجة الهجرة غير الشرعية من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، ووصف المسار بأنه مؤامرة تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس.

قيس سعيد: تونس لن تكون أرض عبور ولا أرض توطين للمهجّرين

وأكد سعيّد في جلسة المجلس الأمني، مساء الجمعة، أن تونس لن تكون أرض عبور ولا أرض توطين للمهجّرين. حسب تعبيره، وشدد على أن هذه الهجرة ليست موجة عادية بل هدفها الربح المادي والاتجار بالبشر وتخريب الدول والأوطان بحسب الرئيس التونسي الذي استقبل قادة أوروبيين مؤخراً لبحث أزمة الهجرة نحو أوروبا، ووعدت المفوضية الأوروبية بتقديم مساعدات مالية سخية وصلت إلى مليار يورو لكبح تدفق المهاجرين غير الشرعيين من تونس صوب دول الاتحاد الأوروبي فضلا عن مساعدات لإنقاذ الاقتصاد التونسي، بحسب «يورونيوز».

من جانبه قال مسؤول بمجلس الأمن القومي التونسي، إن المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في تونس تلقوا تحويلات بثلاثة مليارات دينار أي (نحو مليار دولار أميركي) من دول أفريقيا جنوب الصحراء خلال النصف الأول من 2023.

ويشار إلى أن حجم التحويلات المعلن عنها في مجلس الأمن القومي أعلى من عائدات صناعة السياحة الحيوية في تونس خلال النصف الأول من العام والتي بلغت 2.2 مليار دينار.

فتيل أزمة كبيرة في صفاقس

وشهدت مدينة صفاقس الساحلية تدفق الآلاف من المهاجرين بشكل غير شرعي في الأشهر الأخيرة واعتبرت منطقة عبور إلى أوروبا في قوارب يشغلها تجار ومهربو البشر، مما أشعل فتيل أزمة كبيرة في المدينة حيث شهدت اشتباكات مع الشرطة التونسية احتجاجاً على إبقاء المهاجرين في المدينة، وعانى سكان صفاقس من اعتداءات نفذها مهاجرون مما دفعهم للخروج إلى الشوارع مطالبين بترحيلهم، ولم يستغرق الأمر كثيراً حتى قامت السلطات بترحيل المئات منهم إلى منطقة صحراوية مقفرة على طول الحدود مع ليبيا بداية الشهر الحالي.

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وأعربت 24 منظمة غير حكومية بينها «محامون بلا حدود» فضلاً عن أحزاب سياسية ونقابات عن استيائها من تدهور أوضاع المهاجرين الأفارقة في البلاد، خاصة وأن أخباراً تدور عن أوضاع كارثية على الحدود التونسية الليبية حين طردت تونس العشرات منهم. واعتبرت المنظمات خطاب سعيّد «مفعما بالكراهية ومحرضا على ارتكاب الجرائم، وأعطى الضوء الأخضر لارتكاب الانتهاكات الخطيرة التي استهدفت المهاجرين». وحملت المنظمات مسؤولية ما يحدث للمهاجرين «للسلطات المحلية والوطنية».