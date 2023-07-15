منظمات تونسية غير حكومية تدعو إلى الإسراع في إيواء مهاجرين طردوا من صفاقس

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت منظمات تونسية غير حكومية نداءً، أمس الجمعة، بشأن الوضع «الكارثي» لمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء طردوا من ولاية صفاقس، من أجل الإسراع في «إيوائهم بشكل عاجل بمراكز».

ونزل مئات المتظاهرين، مساء الجمعة، إلى شوارع العاصمة تونس، تلبية لدعوة مجموعة مناهضة للفاشية من أجل التعبير عن «تضامنهم مع المهاجرين غير النظاميين»، وهتفوا «دولة بوليسية قمعية تطردكم وتقمعنا»، و«تونس أفريقية لا للعنصرية»، و«تسقط الفاشية».

إثر صدامات أودت بمواطن تونسي في الثالث من يوليو، أخرجت السلطات مئات المهاجرين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء من صفاقس (وسط شرق)، نقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير القانونية، ونقلتهم إلى مناطق غير آمنة قرب الحدود مع ليبيا والجزائر.

وأكد الناطق الرسمي باسم «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» رمضان بن عمر أن ما بين 100 و150 من المهاجرين، بينهم أطفال ونساء، لا يزالون في مناطق حدودية مع ليبيا. وأضاف أن نحو 165 آخرين نُقلوا من المناطق الحدودية مع الجزائر، دون أن يوضح مكان وجودهم حاليا. وقال ابن عمر: «مهاجرون يُنقلون من مكان إلى مكان في أوضاع كارثية، ويختبئون في الطبيعة، خوفا من أن يتم رصدهم».

وقدم الهلال الأحمر التونسي مساعدات لأكثر من 600 مهاجر، منذ الاثنين، نُقلوا من الحدود الليبية، وجرى إيواؤهم موقتا في مدارس في جنوب البلاد. بينما أعلنت سلطات قضائية، الثلاثاء، العثور على جثتين لمهاجرين على الحدود مع الجزائر. وأبدى ابن عمر خشيته العثور على جثث مهاجرين آخرين في الأيام المقبلة.

في هذه الأثناء، أكد إريك تشاتا، الذي يرأس جمعية تعنى بالمهاجرين الكاميرونيين، لوكالة «فرانس برس» أن «التوقيفات التعسفية» تجددت صباح الجمعة، مشيرا إلى مقطع فيديو يُظهر مجموعة تضم نساء وأطفالا «مجمّعين في مستودع بمدينة مدنين» جنوب البلاد. وقال تشاتا: «إنهم نحو 300 اعتقلوا في محيط محطة النقل في جرجيس (300 كلم جنوب صفاقس) على أساس لون بشرتهم فقط».

من جهتها، نددت رئيسة «الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات» نائلة الزغلامي بتدهور أوضاع المهاجرين، خصوصا النساء منهم، ولا سيما منذ خطاب للرئيس قيس سعيّد، في 21 فبراير، ندد فيه بالهجرة غير القانونية، واعتبرها «تهديدا» للتركيبة الديموغرافية في بلاده. وجمعت منظمتها شهادات لمهاجرات قالت إحداهن إن أربعة أشخاص اغتصبوها. وأوضحت الزغلامي أن خطاب سعيّد «أعطى الضوء الأخضر للأشخاص لفعل ما يشاءون بالمهاجرين».

قيس سعيد: نرفض أن تكون تونس أرض عبور أو توطين

الاثنين، قال سعيّد إنّ تونس «لقّنت هذه الأيام درسا للعالم في الرعاية والإحاطة بهؤلاء الضحايا»، مؤكدا أن بلاده «لن تقبل أبدا بأن تكون ضحية، وستتصدى لكل محاولات التوطين التي جَهَرَ بها البعض. كما لن تقبل إلا من كان في وضع قانوني وطبق تشريعاتها الوطنية».

وأضاف سعيّد في خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي أمس الجمعة: «ما قدّمته تونس، على الرغم من الصعوبات التي تعيشها، أفضل وأرقى ممّا يجده هؤلاء المهاجرون في كثير من المناطق الأخرى. نحن التونسيّين أفارقة، ونعتزّ بانتمائنا»، مشددا على أن تونس «ترفض أن تكون أرض عبور أو أرض توطين».

واعتبر أن «ما يُعرف بالهجرة غير النظاميّة هي هجرة غير إنسانية، وعملية تهجير غير مألوفة تتولاها شبكات إجرامية تتاجر بالبشر وأعضائهم، وتستهدف الربح». وأردف: «من يُتاجرون بالبشر وأعضائهم يستهدفون أيضا الوطن».

يعمل عدد كبير من المهاجرين الذين يصلون إلى تونس من أفريقيا جنوب الصحراء من دون تصاريح، ولا سيما في مواقع بناء وفي الزراعة والمنازل. وأعربت 24 منظمة غير حكومية، بينها «محامون بلا حدود»، فضلا عن أحزاب سياسية ونقابات، عن استيائها من تدهور الأوضاع في البلاد، واعتبرت خطاب سعيّد «مفعما بالكراهية ومحرضا على ارتكاب الجرائم، وأعطى الضوء الأخضر لارتكاب الانتهاكات الخطيرة التي استهدفت المهاجرين».

وحمّلت المنظمات مسؤولية ما يحدث للمهاجرين إلى «السلطات المحلية والوطنية». ودعت السلطات إلى «وضع حد لهذا العنف العنصري، وعمليات الإعادة القسرية إلى الحدود»، معتبرة أن الأزمة «فاقمتها ضغوط الاتحاد الأوروبي ومساوماته».

وأعلنت المفوضية الأوروبية، الجمعة، أن رئيستها ورئيسة الوزراء الإيطالية ورئيس الوزراء الهولندي سيلتقون سعيّد في تونس الأحد، بهدف مناقشة ملف شراكة تتعلق خصوصا بالهجرة. وقالت المتحدثة دانا سبينانت إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين «ستزور تونس الأحد برفقة جورجيا ميلوني ومارك روته»، لافتة إلى أنهم سيلتقون سعيّد بعد الظهر.