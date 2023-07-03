  • Alwasat News
Atwasat

القضاء التونسي يفتح تحقيقا في صدامات بين مواطنين ومهاجرين في صفاقس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 يوليو 2023, 05:16 مساء
القضاء التونسي يفتح تحقيقا في صدامات بين مواطنين ومهاجرين في صفاقس
متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجهم على وجود مهاجرين غير شرعيين من أفريقيا جنوب الصحراء في مدينة صفاقس التونسية. (أ ف ب)
alwasat radio

فتح القضاء التونسي تحقيقاً، اليوم الإثنين، إثر وقوع صدامات بين مهاجرين غير قانونيين من أفريقيا جنوب الصحراء وسكان في صفاقس، المدينة التي تشكل نقطة انطلاق رئيسية للهجرة غير القانونية من تونس نحو أوروبا.

ودارت مواجهات تخللها رشق بالحجارة بين مهاجرين وسكان من أحد أحياء صفاقس، على ما أفاد المتحدث باسم محكمة المدينة فوزي المصمودي، بحسب «فرانس برس»

وأوضح المصمودي أن الصدامات أدت إلى إلحاق أضرار بسيارات ومساكن بدون التسبب بوقوع إصابات. وأضاف أنه جرى فتح تحقيق لتحديد المسؤولين وأسباب أعمال العنف. وأوردت وسائل إعلام محلية أن الشرطة تدخلت مستخدمة الغاز المسيل للدموع لوضع حد للمواجهات.

-  فرنسا تمنح تونس 26 مليون يورو لتعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية
-  مئات التونسيين في صفاقس يحتجون على تزايد المهاجرين غير النظاميين

وتشكل مدينة صفاقس الساحلية الواقعة وسط شرق تونس نقطة انطلاق لعدد كبير من المهاجرين غير القانونيين نحو أوروبا وخصوصاً إيطاليا.

احتجاجات على وجود المهاجرين غير القانونيين 
ويحتج سكانها بانتظام على وجود المهاجرين غير القانونيين في مدينتهم مطالبين برحيلهم. وغالباً مع تقع اشتباكات سواء كلامية أو جسدية في الأحياء الشعبية من المدينة حيث يقيم المهاجرون.

وتضاعفت أعمال العنف بعد خطاب ألقاه الرئيس قيس سعيّد في 21 فبراير انتقد فيه الوجود الكبير لمهاجرين غير قانونيين في بلاده متحدثاً عن مؤامرة لتغيير «التركيبة الديموغرافية» في تونس.

وشجبت 23 منظمة غير حكومية محلية ودولية في بيان مشترك «خطاب الكراهية والترهيب ضد المهاجرين (من أفريقيا جنوب الصحراء) المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يساهم في التعبئة ضد الفئات الأكثر ضعفاً ويؤجج السلوك العنيف ضدهم». وفي نهاية مايو، قُتل مهاجر من بنين طعناً في هجوم نفذه مجموعة من الشبان التونسيين في أحد أحياء صفاقس الشعبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيفا» يوافق على مقترح فينغر بشأن وضع التسلل الجديد بالاختبار أولا

«فيفا» يوافق على مقترح فينغر بشأن وضع التسلل الجديد بالاختبار أولا
ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 7

ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 7
كاسترو يقترب من تدريب النصر السعودي

كاسترو يقترب من تدريب النصر السعودي
الكشف عن راتب ميسي وتفاصيل انتقاله للدوري الأميركي

الكشف عن راتب ميسي وتفاصيل انتقاله للدوري الأميركي
المشري: مجلسا النواب والدولة يصدران خارطة طريق للانتخابات تنبثق عنها حكومة جديدة

المشري: مجلسا النواب والدولة يصدران خارطة طريق للانتخابات تنبثق عنها حكومة جديدة
الأهلي طرابلس يكشف تطورات حالة العرفي بعد إصابته في مباراة الأهلي بنغازي

الأهلي طرابلس يكشف تطورات حالة العرفي بعد إصابته في مباراة الأهلي بنغازي
«دورينا» (الجولة الثانية من دور سداسي التتويج): أهداف مباراة الهلال والاتحاد

«دورينا» (الجولة الثانية من دور سداسي التتويج): أهداف مباراة الهلال والاتحاد
حفتر يصدر تعليماته بفتح مطار الأبرق وتسيير رحلات داخلية ودولية من خلاله

حفتر يصدر تعليماته بفتح مطار الأبرق وتسيير رحلات داخلية ودولية من خلاله
بالفيديو.. حيلة سريعة لتصليح اعوجاج هيكل السيارة

بالفيديو.. حيلة سريعة لتصليح اعوجاج هيكل السيارة
المفوضية الأوروبية: المساعدات لخفر السواحل الليبي تؤتي ثمارها

المفوضية الأوروبية: المساعدات لخفر السواحل الليبي تؤتي ثمارها
بينها ليبيا.. واشنطن تغير قواعد تنفيذ هجمات الطائرات المسيرة في مناطق النزاع

بينها ليبيا.. واشنطن تغير قواعد تنفيذ هجمات الطائرات المسيرة في مناطق النزاع
العقيلي: 3 أسباب وراء وفيات الحجاج الليبيين.. وإجراء مروري فاقم معاناة كبار السن (فيديو)

العقيلي: 3 أسباب وراء وفيات الحجاج الليبيين.. وإجراء مروري فاقم معاناة كبار السن...
مدير «سي آي إيه»: حرب أوكرانيا «مدمرة» لبوتين و«فرصة» لوكالة الاستخبارات

مدير «سي آي إيه»: حرب أوكرانيا «مدمرة» لبوتين و«فرصة» لوكالة الاستخبارات
شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الثانية من سداسي التتويج

شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الثانية من سداسي التتويج
كاريكاتير خيري - استمرار صدامات وأعمال الشغب في فرنسا بعد مقتل فتى برصاص شرطي

كاريكاتير خيري - استمرار صدامات وأعمال الشغب في فرنسا بعد مقتل فتى برصاص شرطي
في تكساس.. مجموعة ماعز خير من ألف منشار أو مبيد للأعشاب

في تكساس.. مجموعة ماعز خير من ألف منشار أو مبيد للأعشاب
الليبي محمد الرقيعي «الطشة» هداف شاطئية أفريقيا بـ11 هدفا

الليبي محمد الرقيعي «الطشة» هداف شاطئية أفريقيا بـ11 هدفا
«فيات» تحظر الطلاء الرمادي للسيارات الجديدة

«فيات» تحظر الطلاء الرمادي للسيارات الجديدة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إدانة عربية وإسلامية للعدوان الإسرائيلي على جنين
إدانة عربية وإسلامية للعدوان الإسرائيلي على جنين
وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي: نضرب جنين «بقوة كبيرة»
وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي: نضرب جنين «بقوة كبيرة»
الجامعة العربية تدين العدوان الإسرائيلي على جنين وتحذر من تداعياته
الجامعة العربية تدين العدوان الإسرائيلي على جنين وتحذر من ...
مخيم جنين.. 21 عاماً من الصمود وما زال العدوان مستمراً
مخيم جنين.. 21 عاماً من الصمود وما زال العدوان مستمراً
اشتية: الجرائم في جنين ونابلس وغزة لن تجلب الأمن للاحتلال الإسرائيلي
اشتية: الجرائم في جنين ونابلس وغزة لن تجلب الأمن للاحتلال ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي المنتزه
محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي ......
البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الـ12
البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الـ12...
حميدتي: «فاغنر» أحضرها البشير وتربطها علاقة وثيقة بالجيش السوداني
حميدتي: «فاغنر» أحضرها البشير وتربطها علاقة وثيقة بالجيش ......
البرلمان العربي يدين «العدوان الإسرائيلي الدموي» على جنين: ينذر بمزيد من العنف
البرلمان العربي يدين «العدوان الإسرائيلي الدموي» على جنين: ......
مصرع 9 وإصابة العشرات في قصف روسي على سوق للخضراوات في سورية
مصرع 9 وإصابة العشرات في قصف روسي على سوق للخضراوات في سورية...
المزيد
ارتفاع حصيلة شهداء جنين إلى 9 فلسطينيين خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المخيم (شاهد)
ارتفاع حصيلة شهداء جنين إلى 9 فلسطينيين خلال عدوان الاحتلال ......
القضاء التونسي يفتح تحقيقا في صدامات بين مواطنين ومهاجرين في صفاقس
القضاء التونسي يفتح تحقيقا في صدامات بين مواطنين ومهاجرين في......
السودان.. المعارك تتواصل والجيش يجدّد دعوته المدنيين للتطوّع في صفوفه
السودان.. المعارك تتواصل والجيش يجدّد دعوته المدنيين للتطوّع......
اشتية: الجرائم في جنين ونابلس وغزة لن تجلب الأمن للاحتلال الإسرائيلي
اشتية: الجرائم في جنين ونابلس وغزة لن تجلب الأمن للاحتلال ......
مخيم جنين.. 21 عاماً من الصمود وما زال العدوان مستمراً
مخيم جنين.. 21 عاماً من الصمود وما زال العدوان مستمراً...
المزيد