السودان: اتساع المعارك في دارفور وسط فرار المدنيين من الإقليم

القاهرة - بوابة الوسط

اتسع نطاق المعارك الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في دارفور في غرب السودان الأحد حيث أسفر قصف متبادل عن مقتل 12 مدنيًا على الأقل في نيالا، المدينة الواقعة في جنوب الإقليم والتي يواصل السكان الفرار منها.

وقال طبيب في المدينة إن «12 مدنيًا قُتلوا في نيالا بحسب حصيلة أولية»، وأضاف «نحن نعرف أن آخرين قُتلوا أو جرحوا ولم يتمكنوا من الوصول إلى المستشفى لأن المعارك العنيفة تحول دون التنقلات»، بحسب «فرانس برس».

ومنذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل بين الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، أسفرت المعارك عن مقتل 2800 شخص، وفق منظمة أكليد غير الحكومية كما نزح أو لجأ الى الدول المجاورة 2.5 مليون سوداني، وفق الأمم المتحدة.

حصيلة ضحايا ثقيلة في الجنينة

وكانت حصيلة الضحايا ثقيلة خصوصًا في الجنينة، عاصمة غرب دارفور، حيث انضم للقتال مدنيون مسلحون ومقاتلون قبليون. ووفق الأمم المتحدة، سقط في الجنينة «1100 قتيل» كما وقعت تجاورات يمكن أن ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية».

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وفي الشوارع الطينية في الجنينة، لا تزال حتى اليوم جثث مغطاة بملابس على عجل ترقد على الأرض تحت شمس حارقة فيما أبواب عدد من المتاجر مغلقة وأخرى مشرعة تعرضت للنهب. وعلى الطريق المؤدية إلى تشاد تواصل أعداد كبيرة من العائلات الفرار وتحاول تجنب الطلقات الطائشة من الجانبين. ولجأ 16 ألف سوداني حتى اليوم إلى تشاد هربًا من الحرب.

حياة صعبة للاجئين السودانيين

وعلى الناحية الأخرى من الحدود يقيم اللاجئون السودانيون أسفل أسقف صعنت من فروع الأشجار أو يقفون في طوابير طويلة للحصول على حصتهم من المياه والغذاء. وبالمجمل، نزح 2.2 مليون سوداني داخل بلادهم فيما لجأ نصف مليون آخرين إلى الدول المجاورة.

وتحاول الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية مساعدة هؤلاء اللاجئين الذين لم يتمكنوا من حمل أي شيء معهم حين خرجوا من بيوتهم التي تحتل أغلبيتها الآن قوات الدعم السريع. لكن التمويل الاحتياجات الإنسانية غير متوفر.

كذلك فإن العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية الذين يطالبون منذ أبريل بتمكينهم من الوصول للمدنيين، يواصلون الشكوى من العقبات الإدارية التي يواجهونها.

ومن دون مساعدتهم، لا يستطيع نصف سكان السودان البقاء على قيد الحياة، وفق الأمم المتحدة. ومع ذلك فإن الممرات الآمنة اللازمة لم تتوفر بعد وكذلك تأشيرات الدخول اللازمة لدخول أجانب لمساعدة العاملين المحليين المنهكين.

وعلى مدى أسابيع، حاول الأميركيون والسعوديون حمل طرفي الصراع على الوصول إلى تسويات أو إلزامهما على الأقل بفتح ممرات آمنة. لكن منذ الأربعاء علقت واشنطن جهودها.

الجيش يصعد قصفه الجوي

وفي العاصمة الخرطوم، صعد الجيش قصفه الجوي، في حين ضاعفت قوات الدعم السريع عدد الحواجز التي تقيمها على الطرق وكثفت قصفها المدفعي لمواقع الجيش والشرطة.

والأحد، أكد مصدر في قوات الدعم السريع أن هذه القوات «سيطرت على قاعدة للشرطة في جنوب الخرطوم وعلى كل المعدات التي كانت بداخلها». والسبت، أعلنت قوات الدعم السريع إسقاط طائرتين حربيتين للجيش. من جهته، أكد الجيش أنه صد «ثلاث هجمات للمتمردين».

ومع كل رشقة نيران أو طلعة جوية تهتز المنازل في الخرطوم فيما يعيش من فيها في درجات حرارة شديدة الارتفاع وفي ظل انقطاع للمياه والكهرباء لفترات طويلة. والأحد، قال العديد من سكان العاصمة في حديث إلى «فرانس برس» إنهم سمعوا دوي قصف مدفعي في جنوب العاصمة وأزيز رصاص في ضواحيها.