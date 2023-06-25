  • Alwasat News
Atwasat

السودان: اتساع المعارك في دارفور وسط فرار المدنيين من الإقليم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 يونيو 2023, 06:36 مساء
السودان: اتساع المعارك في دارفور وسط فرار المدنيين من الإقليم
اشتباكات سابقة في أم درمان. (الإنترنت)
alwasat radio

اتسع نطاق المعارك الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في دارفور في غرب السودان الأحد حيث أسفر قصف متبادل عن مقتل 12 مدنيًا على الأقل في نيالا، المدينة الواقعة في جنوب الإقليم والتي يواصل السكان الفرار منها.

وقال طبيب في المدينة إن «12 مدنيًا قُتلوا في نيالا بحسب حصيلة أولية»، وأضاف «نحن نعرف أن آخرين قُتلوا أو جرحوا ولم يتمكنوا من الوصول إلى المستشفى لأن المعارك العنيفة تحول دون التنقلات»، بحسب «فرانس برس».

ومنذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل بين الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، أسفرت المعارك عن مقتل 2800 شخص، وفق منظمة أكليد غير الحكومية كما نزح أو لجأ الى الدول المجاورة 2.5 مليون سوداني، وفق الأمم المتحدة.

حصيلة  ضحايا ثقيلة في الجنينة
وكانت حصيلة الضحايا ثقيلة خصوصًا في الجنينة، عاصمة غرب دارفور، حيث انضم للقتال مدنيون مسلحون ومقاتلون قبليون. ووفق الأمم المتحدة، سقط في الجنينة «1100 قتيل» كما وقعت تجاورات يمكن أن ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية».

-  الأمم المتحدة تدعو إلى وقف أعمال القتل في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور
-  اشتباكات عنيفة في السودان فور انتهاء الهدنة
-  الأمم المتحدة: أكثر من 500 ألف فروا من السودان ومليونان نزحوا داخليا

وفي الشوارع الطينية في الجنينة، لا تزال حتى اليوم جثث مغطاة بملابس على عجل ترقد على الأرض تحت شمس حارقة فيما أبواب عدد من المتاجر مغلقة وأخرى مشرعة تعرضت للنهب. وعلى الطريق المؤدية إلى تشاد تواصل أعداد كبيرة من العائلات الفرار وتحاول تجنب الطلقات الطائشة من الجانبين.  ولجأ 16 ألف سوداني حتى اليوم إلى تشاد هربًا من الحرب.

حياة صعبة للاجئين السودانيين
وعلى الناحية الأخرى من الحدود يقيم اللاجئون السودانيون أسفل أسقف صعنت من فروع الأشجار أو يقفون في طوابير طويلة للحصول على حصتهم من المياه والغذاء. وبالمجمل، نزح 2.2 مليون سوداني داخل بلادهم فيما لجأ نصف مليون آخرين إلى الدول المجاورة.

وتحاول الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية مساعدة هؤلاء اللاجئين الذين لم يتمكنوا من حمل أي شيء معهم حين خرجوا من بيوتهم التي تحتل أغلبيتها الآن قوات الدعم السريع. لكن التمويل الاحتياجات الإنسانية غير متوفر.

كذلك فإن العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية الذين يطالبون منذ أبريل بتمكينهم من الوصول للمدنيين، يواصلون الشكوى من العقبات الإدارية التي يواجهونها.

ومن دون مساعدتهم، لا يستطيع نصف سكان السودان البقاء على قيد الحياة، وفق الأمم المتحدة. ومع ذلك فإن الممرات الآمنة اللازمة لم تتوفر بعد وكذلك تأشيرات الدخول اللازمة لدخول أجانب لمساعدة العاملين المحليين المنهكين.

وعلى مدى أسابيع، حاول الأميركيون والسعوديون حمل طرفي الصراع على الوصول إلى تسويات أو إلزامهما على الأقل بفتح ممرات آمنة. لكن منذ الأربعاء علقت واشنطن جهودها. 

الجيش يصعد قصفه الجوي
وفي العاصمة الخرطوم، صعد الجيش قصفه الجوي، في حين ضاعفت قوات الدعم السريع عدد الحواجز التي تقيمها على الطرق وكثفت قصفها المدفعي لمواقع الجيش والشرطة.

والأحد، أكد مصدر في قوات الدعم السريع أن هذه القوات «سيطرت على قاعدة للشرطة في جنوب الخرطوم وعلى كل المعدات التي كانت بداخلها». والسبت، أعلنت قوات الدعم السريع إسقاط طائرتين حربيتين للجيش. من جهته، أكد الجيش أنه صد «ثلاث هجمات للمتمردين».

ومع كل رشقة نيران أو طلعة جوية تهتز المنازل في الخرطوم فيما يعيش من فيها في درجات حرارة شديدة الارتفاع وفي ظل انقطاع للمياه والكهرباء لفترات طويلة. والأحد، قال العديد من سكان العاصمة في حديث إلى «فرانس برس» إنهم سمعوا دوي قصف مدفعي في جنوب العاصمة وأزيز رصاص في ضواحيها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد التغطية الخاصة: رباعي محللي قناة الوسط (WTV) في بداية انطلاق دوري «التتويج السداسي»

شاهد التغطية الخاصة: رباعي محللي قناة الوسط (WTV) في بداية انطلاق دوري «التتويج ...
الكاديكي وأيوب وسراج في استديوهات تعليق «Wtv» لضربة بداية سداسي «دورينا» (صور)

الكاديكي وأيوب وسراج في استديوهات تعليق «Wtv» لضربة بداية سداسي «دورينا» (صور)
مواعيد الجولة الأولى لدوري التتويج السداسي بـ«دورينا» عبر قناة الوسط «Wtv»

مواعيد الجولة الأولى لدوري التتويج السداسي بـ«دورينا» عبر قناة الوسط «Wtv»
كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر

كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر
قناة الوسط «Wtv» في قلب حدث انطلاق دوري التتويج السداسي.. اليوم

قناة الوسط «Wtv» في قلب حدث انطلاق دوري التتويج السداسي.. اليوم
حكم سنغالي وليبي وصربي في افتتاح دوري التتويج السداسي.. الأحد

حكم سنغالي وليبي وصربي في افتتاح دوري التتويج السداسي.. الأحد
دراسة تكشف: الأزمات القلبية أكثر شيوعاً في هذا اليوم من الأسبوع

دراسة تكشف: الأزمات القلبية أكثر شيوعاً في هذا اليوم من الأسبوع
مديرية أمن بنغازي تبدأ توزيع الأضاحي على أسر الشهداء

مديرية أمن بنغازي تبدأ توزيع الأضاحي على أسر الشهداء
نهاية خاطفة لـ«أخطر» أزمة أمنية في روسيا»

نهاية خاطفة لـ«أخطر» أزمة أمنية في روسيا»
منتخب كرة اليد الشاطئية يفوز على مالي بدورة الألعاب الأفريقية

منتخب كرة اليد الشاطئية يفوز على مالي بدورة الألعاب الأفريقية
شاهد: سعد الفلاح يفوز على الفرنسي جيرارد بالضربة القاضية الفنية ضمن بطولة «IBO»

شاهد: سعد الفلاح يفوز على الفرنسي جيرارد بالضربة القاضية الفنية ضمن بطولة «IBO»
(صور).. الجودو الليبي يحرز البرونز في بطولة أفريقيا

(صور).. الجودو الليبي يحرز البرونز في بطولة أفريقيا
هل تودع ألمانيا سنوات الرخاء الاقتصادي؟

هل تودع ألمانيا سنوات الرخاء الاقتصادي؟
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل النزال المرتقب بين الليبي سعد الفلاح والفرنسي جيرارد

انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل النزال المرتقب بين الليبي سعد الفلاح والفرنسي ...
مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع حكيمي لتعويض رحيل ووكر

مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع حكيمي لتعويض رحيل ووكر
كاركاتير حليم - بوتين و«فاغنر»!

كاركاتير حليم - بوتين و«فاغنر»!
150 مليون يورو تحسم مصير مبابي مع باريس سان جيرمان

150 مليون يورو تحسم مصير مبابي مع باريس سان جيرمان
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
خدمة الحجاج «شرف» تتوارثه الأجيال في مكة المكرمة
خدمة الحجاج «شرف» تتوارثه الأجيال في مكة المكرمة
مصرع 9 وإصابة العشرات في قصف روسي على سوق للخضراوات في سورية
مصرع 9 وإصابة العشرات في قصف روسي على سوق للخضراوات في سورية
رئيس وزراء الهند يصل مصر والسيسي يستقبله في الاتحادية
رئيس وزراء الهند يصل مصر والسيسي يستقبله في الاتحادية
المرصد السوري: 11 قتيلا في غارات روسية على جسر الشغور
المرصد السوري: 11 قتيلا في غارات روسية على جسر الشغور
ملك الأردن يدعو إلى «خفض التصعيد» في الأراضي الفلسطينية والعمل على حل الدولتين
ملك الأردن يدعو إلى «خفض التصعيد» في الأراضي الفلسطينية والعمل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور.. رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار استعدادًا لموسم الحج
بالصور.. رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار استعدادًا لموسم ......
صور المجند المصري منفذ عملية السبت تنتشر في وسائط التواصل الاجتماعي
صور المجند المصري منفذ عملية السبت تنتشر في وسائط التواصل ......
الاتحاد الأوروبي يعرض على تونس مليار يورو لتعزيز الشراكة
الاتحاد الأوروبي يعرض على تونس مليار يورو لتعزيز الشراكة...
البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الـ12
البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الـ12...
حميدتي: «فاغنر» أحضرها البشير وتربطها علاقة وثيقة بالجيش السوداني
حميدتي: «فاغنر» أحضرها البشير وتربطها علاقة وثيقة بالجيش ......
المزيد
«الدعم السريع» تعلن السيطرة على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي السودانية
«الدعم السريع» تعلن السيطرة على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي......
الخرطوم ترحب بالإدانة الأممية لانتهاكات «الدعم السريع» في غرب دارفور
الخرطوم ترحب بالإدانة الأممية لانتهاكات «الدعم السريع» في ......
السودان: اتساع المعارك في دارفور وسط فرار المدنيين من الإقليم
السودان: اتساع المعارك في دارفور وسط فرار المدنيين من ......
ملك الأردن يدعو إلى «خفض التصعيد» في الأراضي الفلسطينية والعمل على حل الدولتين
ملك الأردن يدعو إلى «خفض التصعيد» في الأراضي الفلسطينية ......
المرصد السوري: 11 قتيلا في غارات روسية على جسر الشغور
المرصد السوري: 11 قتيلا في غارات روسية على جسر الشغور...
المزيد