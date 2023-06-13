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السعودية تنظم مؤتمرا دوليا لتنسيق الاستجابة الإنسانية للسودان في 19 يونيو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 يونيو 2023, 08:14 مساء
السعودية تنظم مؤتمرا دوليا لتنسيق الاستجابة الإنسانية للسودان في 19 يونيو
نزوح جراء الحرب الدائرة في البلاد. (الإنترنت)
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أعلنت السعودية،اليوم الثلاثاء، أنها سترأس بالاشتراك مع عدد من الدول والهيئات الدولية، مؤتمراً لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة، في 19 يونيو بدون أن تشير إلى مكان عقده.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية «واس» نقلاً عن بيان للخارجية السعودية أن المملكة الخليجية «سترأس بشكلٍ مشترك مؤتمراً رفيع المستوى لإعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة في 19 يونيو 2023»، مشيرة إلى أنها ستتشارك رئاسة المؤتمر مع «قطر ومصر وألمانيا والاتحاد الأوروبي» إضافة إلى عدد من وكالات الأمم المتحدة، وفق «فرانس برس».

على وقع التصعيد في السودان بين الجيش والدعم السريع، عقدت الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد»، أمس الإثنين، قمة في جيبوتي لإقناع طرفي الأزمة بإجراء حوار يُنهي القتال بينهما ويَضع حداً للحرب الدائرة.

تحذيرات من  حرب أهلية واسعة النطاق
وحذر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي من أن استمرار الصراع في السودان يهدد بجر البلاد إلى حرب أهلية واسعة النطاق. وأضاف فكي خلال قمة «إيغاد» بجيبوتي، أن الأزمة السودانية تتطلب حلًا سريعًا وموحدًا من دون تأجيل.

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وأشار إلى أن المفوضية الأفريقية تشجع على حوار شامل يقوده السودانيون بأنفسهم لحل الأزمة. وشدد على أن عملية الدمار الذاتي المستمرة في السودان يجب أن تتوقف، مؤكداً أن الأزمة تهدد المنطقة بأكملها.

جاء ذلك عقب قمة أفريقية مصغّرة استضافتها جيبوتي، وشارك فيها رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي. من جانبه، قال رئيس جيبوتي إن دول «إيغاد» ستَدرس سبل إقناع الجيش وقوات الدعم السريع بإجراء حوار كفيل بوقف إطلاق النار بشكل فعلي في المرحلة المقبلة.

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