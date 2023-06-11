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السودان.. اشتباكات الخرطوم تتجدد بعد انتهاء وقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 يونيو 2023, 09:39 صباحا
السودان.. اشتباكات الخرطوم تتجدد بعد انتهاء وقف إطلاق النار
دخان يتصاعد فوق المباني الواقعة خلف شارع شبه مهجور في العاصمة السودانية الخرطوم، 10 يونيو 2023. (أ ف ب)
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تجددت الاشتباكات في الخرطوم، الأحد، بعد انتهاء فترة وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، والتي كانت مدتها 24 ساعة.

وقال شهود عيان إن الاشتباكات تجددت في العاصمة السودانية وأجزاء مختلفة من أم درمان وبحري بعد نحو ساعة من انتهاء الهدنة، التي أعلنتها السعودية والولايات المتحدة، الجمعة، لـ24 ساعة في مختلف أنحاء السودان، بدءا من السادسة من صباح السبت، وفق «الشرق» بلومبرغ.

قد منحت الهدنة، السبت، سكان الخرطوم متنفّسا نادرا منذ بدء المعارك قبل نحو شهرين، إذ أكدوا أنها وفرت هدوءا لم يعهدوه خلال اتفاقات سابقة خرقها الجانبان.

تأمين وصول المساعدات الإنسانية
وكما سابقاتها من الاتفاقات، ركزت الهدنة على تأمين وصول المساعدات الانسانية إلى سكان السودان، المقدّر عددهم بنحو 45 مليون نسمة، ويحتاج أكثر من نصفهم إلى مساعدات في بلد كان أصلا من الأكثر فقرا في العالم.

من جهته، قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، مساء السبت، إن ما يجري في مدينتي الجنينة وكتم «لا يمكن أن يمر دون تحقيق دولي».

وقد أعلن مناوي، الأحد الماضي، إقليم دارفور منطقة منكوبة مع استمرار أعمال «النهب والقتل».

- هدنة جديدة بآمال ضئيلة تدخل حيز التنفيذ في السودان

قالت نقابة أطباء السودان، السبت، إن مدينة الجنينة محاصرة، وهناك مئات القتلى وآلاف النازحين في المدينة منذ اندلاع العنف في 20 أبريل.

ووصف بيان النقابة ما يجري في الجنينة بأنه «أكبر مأساة إنسانية تشهدها الكرة الأرضية».

بينما نفى الجيش السوداني، الأحد الماضي، سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة كتم بولاية شمال دارفور.

وحذر المدير الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإقليم دارفور السوداني توبي هارورد، الخميس، مما قال إنه «تدهور سريع للأوضاع في مدينة الجنينة، وسط غياب لسلطة الدولة والقانون».

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