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إطلاق طالبين تونسيين انتقدا الشرطة بعد تنديد قيس سعيد بتوقيفهما

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 مايو 2023, 03:56 مساء
إطلاق طالبين تونسيين انتقدا الشرطة بعد تنديد قيس سعيد بتوقيفهما
حاجز للشرطة عند معبر راس جدير في جنوب شرق تونس، 17 سبتمبر 2021 (أ ف ب)
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أُطلق اليوم الخميس طالبين أُوقفا لنشرهما أغنية على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدا فيها الشرطة التونسية، وذلك بعد ساعات من تنديد الرئيس قيس سعيّد بقرار توقيفهما.

وأوقف ضياء نصير (26 عاما) ويوسف شلبي (27 عاما) الإثنين الماضي أثناء مغادرتهما مقهى في مدينة نابل (شمال شرق)، حسبما أوضحت المحامية إيمان السويسي، فيما جرى اليوم إطلاقهما، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» عن للمحامية.

تدخل قيس سعيد ساهم في إطلاق الطالبين؟
وقبل قرار الإفراج، قال سعيد: «أعبر عن شديد الاستغراب من اعتقال عدد من الطلبة». وأضاف في مقطع فيديو إثر لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن: «لا أتدخل في القضاء ولكن لا أريد أن يظلم أحد في هذه البلاد».

وضع الشابان الثلاثاء الماضي في السجن من قبل محكمة نابل الابتدائية بانتظار مثولهما الذي كان مقرّرا الثلاثاء المقبل أمام قاضي التحقيق، بحسب المحامية.

واعتبر سعيّد أنه ليس هناك أي مبرر على الاطلاق لاعتقال طلبة، «ما حصل غير مقبول وعلى القضاة الشرفاء أن يتصدوا لمثل هذه التجاوزات».

اعتقال الطالبين بسبب أغنية على «تيك توك»
ووجهت إلى الطالبين تُهمتا الإساءة إلى الغير عبر الشبكة الاتصالية ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي في مقطع فيديو للأغنية نشر على موقع «تيك توك».

ويظهر الشابان في الفيديو وهما يرددان كلمات على ألحان أغنية خاصة بمسلسل كرتوني شهير، وينتقدان الشرطة وتطبيق قوانين صارمة تحظر استهلاك المخدرات في البلاد.

وتقول كلمات الأغنية: «مرة في حيّنا زارتنا الشرطة في الليل، دفعت بقوة باب الدار وحوّلتنا للقيام بتحاليل (استهلاك المخدرات)... قلت له (الشرطي) اتركنا وخذ دينارين».

وقالت المحامية إن «أعوان الأمن الذين لاحقوا هؤلاء الطلاب اعتبروا أن تلك الكلمات انتهكت الشرطة، بينما هي مجرد أغنية ساخرة».

أغنية تندد بالاعتقالات
كذلك، نددت الأغنية بالاعتقالات الكثيرة التي تعرض لها الشباب في تونس استنادًا إلى هذا القانون، والذي اعتبرته منظمات المجتمع المدني والكثير من المنظمات غير الحكومية مناهضًا للحريات.

والفصل 52 الذي ينص على عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات بتهمة تعاطي المخدرات أو حيازتها، موضع نقاشات وتظاهرات تطالب بمراجعته وتخفيف أحكام السجن إثر ثورة 2011.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن نحو 30% من المعتقلين في تونس مسجونون وفقًا لهذا القانون.

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