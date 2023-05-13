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الموريتانيون يبدءون التصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 مايو 2023, 10:10 صباحا
الموريتانيون يبدءون التصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية
من انتخابات عام 2019 في موريتانيا. (الإنترنت)
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بدأ الموريتانيون، اليوم السبت، التصويت في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية، وهي أول انتخابات من نوعها منذ وصول الرئيس محمد ولد الغزواني للسلطة في أغسطس 2019.

ووفق وكالة أنباء «الأخبار» الموريتانية المستقلة، يشارك في الانتخابات 25 حزبا هي مجموع الأحزاب السياسية المرخصة في البلاد، وتتنافس على 176 مقعدا برلمانيا، و13 مجلسا جهويا، و238 مجلسا بلديا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

ويحق لنحو مليون و786 ألفا و448 ناخبا التصويت في هذه الانتخابات، حيث جرى توزيعهم على 4728 مكتب تصويت، 4682 منها موزعة على ولايات البلاد، و46 خارج البلاد حيث تصوت الجاليات لاختيار نوابها في البرلمان.

وسائل تقنية جديدة
وأعلنت أحزاب المعارضة عن تشكيل لجنة عمليات انتخابية مشتركة، مكلفة بجمع المعطيات المتعلقة بالعملية الانتخابية، ورصد الخروقات.

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد تقي الله الأدهم، إن اللجنة اعتمدت وسائل تقنية جديدة، ستمكن من الاتصال السريع بممثلي اللجنة في المكاتب بالداخل، والحصول على النتائج بشكل أسرع، وذلك بالتزامن مع اعتماد الوسائل التقليدية.

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