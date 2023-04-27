مقتل فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل فلسطيني، الخميس، بإطلاق نار من جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، بينما قالت القوات الإسرائيلية إنه كان يعتزم تنفيذ هجوم.

وقالت الوزارة إن «أحمد يعقوب طه (39 عاما) استشهد برصاص الاحتلال قرب سلفيت» في شمال الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، بحسب وكالة «فرانس برس».

من جهته، تحدث الجيش الإسرائيلي في بيان عن «محاولة دهس بسيارة قرب مفترق غيتاي أفيسار» في قطاع سلفيت. وأضاف «حاول إرهابي دهس مدنيين وأفراد من قوات الأمن عند المفترق قبل أن يترجّل من سيارته حاملاً سكينًا في يده وحاول طعن عنصر من الشرطة». وأشار البيان إلى أن «جنودًا فتحوا النار في اتجاهه وحيّدوه»، من دون تسجيل إصابات لدى الطرف الإسرائيلي.

- مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

ومنذ بداية يناير، أودى التصعيد بما لا يقل عن 99 فلسطينيًا و19 إسرائيلياً وامرأة أوكرانية ومواطن إيطالي، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين من بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني، ومن الجانب الإسرائيلي غالبية القتلى هم مدنيون بينهم قصّر وثلاثة أفراد من عرب إسرائيل.