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تعرض موكب دبلوماسي أميركي لإطلاق نار في السودان.. وبلينكن يتحدث مع البرهان وحميدتي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أبريل 2023, 09:32 صباحا
تعرض موكب دبلوماسي أميركي لإطلاق نار في السودان.. وبلينكن يتحدث مع البرهان وحميدتي
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في كاليفورنيا، 17 أكتوبر 2022، (ا ف ب)
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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن موكبا دبلوماسيا أميركيا تعرض لإطلاق نار الإثنين في السودان دون إصابة أي من أفراده.

وقال بلينكن للصحفيين بعد محادثات وزراء خارجية دول مجموعة السبع «يمكنني أن أؤكد واقعة إطلاق النار على موكب دبلوماسي أميركي»، مضيفا أن «جميع أفرادنا سالمون وغير مصابين، لكن هذا العمل كان متهورا وغير مسؤول»، حسب وكالة «فرانس برس».

بلينكن يجري محادثات مع البرهان وحميدتي
وقبل إعلان بلينكن بساعات، أجرى محادثات مع طرفي النزاع في البلاد، قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الردع السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، حيث شدد على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

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وأبلغ بلينكن الجنرالين بأن وقفا لإطلاق النار «يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من القتال ولم شمل العائلات السودانية والسماح للمجتمع الدولي في الخرطوم بالتأكد من أن وجوده آمن»، وفق الوكالة الفرنسية.

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