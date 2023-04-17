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بوريل: سفير الاتحاد الأوروبي في الخرطوم «تعرض لاعتداء» في منزله

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أبريل 2023, 10:33 مساء
بوريل: سفير الاتحاد الأوروبي في الخرطوم «تعرض لاعتداء» في منزله
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الإثنين، أن سفير التكتل في الخرطوم «تعرض لاعتداء» في منزله في العاصمة السودانية، حيث تدور منذ السبت معارك ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وجاء في تغريدة أطلقها بوريل: «قبل بضع ساعات تعرّض سفير الاتحاد الأوروبي في السودان لاعتداء في منزله»، من دون أي يوضح ما إذا كان المبعوث قد تعرض لأي إصابات، وأشار إلى أن «أمن المقار الدبلوماسية وطواقمها من المسؤوليات الأساسية للسلطات السودانية وواجب عليها وفقًا للقانون الدولي»، وفق وكالة «فرانس برس».

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