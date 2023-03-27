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الحكومة اللبنانية تتراجع عن قرار تأخير العمل بالتوقيت الصيفي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 مارس 2023, 04:56 مساء
الحكومة اللبنانية تتراجع عن قرار تأخير العمل بالتوقيت الصيفي
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء في بيروت. (أ ف ب)
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أعلنت الحكومة اللبنانية الإثنين العودة عن قرارها تأخير العمل بالتوقيت الصيفي بعدما أثار جدلاً حاداً واتخذ منحىً طائفياً في بلاد تنهكها الأزمات الاقتصادية والسياسية.

ويلتزم لبنان سنوياً بالتوقيت الصيفي العالمي الذي بدأ هذا العام منتصف ليل السبت الأحد، لكن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قرر الخميس تمديد العمل بالتوقيت الشتوي «استثنائياً» حتى ليل 20-21 أبريل، وفق «فرانس برس».

جدل واسع في بلد متعدد الطوائف والأديان
وأثار القرار جدلاً واسعاً في البلد المتعدد الطوائف والأديان، واتخذ منحى طائفياً مع إعلان مؤسسات عدة، على رأسها الكنيسة المارونية ومؤسسات إعلامية ومدارس، رفض الالتزام به. فأفاق لبنان الأحد على توقيتين، وبات السؤال الوحيد «كم الساعة؟».

وعلى وقع الأزمة التي تخللها انقسام داخل مجلس الوزراء، دعا ميقاتي إلى اجتماع حكومي على جدول أعماله فقط أزمة التوقيتين.  وإثر الاجتماع، أعلن ميقاتي قرار المجلس اعتماد التوقيت الصيفي على أن «يبدأ التوقيت الجديد منتصف ليل الأربعاء الخميس المقبل لأننا اضطررنا أن نأخذ فترة 48 ساعة لمعالجة بعض الأمور التقنية بموجب المذكرة السابقة».

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وأوضح أن قراره  السابق بتأجيل العمل بالتوقيت الصيفي «كان الهدف منه إراحة الصائمين خلال شهر رمضان لساعة من الزمن من دون أن يسبب ذلك اي ضرر لأي مكون لبناني آخر».

وتابع «فجأة، من خارج السياق الطبيعي والإداري البحت، اعتبر البعض القرار تحديًا له وأعطاه بُعدًا لم أكن أتصوره يومًا، لكني قطعًا لم اتخذ قرارًا ذا بعد طائفي او مذهبي»، مشدداً على أنه «ما كان قرارٌ كهذا يستوجب كل هذه الردود الطائفية».

وإثر صدور القرار الخميس، أعلنت البطريركيّة المارونيّة عدم التزامها به، وعمدت إلى تأخير الساعة بحسب التوقيت الصيفي. وانتقدت اتخاذ القرار «من دون التشاور مع سائر المكوّنات اللبنانيّة، ومن دون أيّ اعتبار للمعايير الدوليّة».

تقديم مواعيد إقلاع كل الرحلات المغادرة من مطار رفيق الحريري
كما أعلنت قنوات تلفزيونية عدة اعتماد التوقيت الصيفي، ورفض كل من حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر المسيحيين القرار الحكومي. وأعلنت شركة طيران الشرق الأوسط Jتقديم مواعيد إقلاع كل الرحلات المغادرة من مطار رفيق الحريري الدولي ساعة واحدة»، بعدما كانت أصدرت بطاقات سفرها بحسب مواعيد التوقيت الصيفي العالمي.

وليس واضحاً ما إذا كانت شركة الطيران ستعيد تغيير المواعيد إثر قرار الحكومة الجديد الإثنين. وانقسمت المدارس والجامعات بين من التزم بقرار الحكومة ومن أخر الساعة وفق للتوقيت الصيفي.

خلاف حول التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي
كما أعلنت مؤسسات أخرى، مطاعم وصالات رياضة وغيرها، التزامها من عدمه، حتى أن إحدى الصالات الرياضية في بيروت أعلنت اعتمادها التوقيت الشتوي في المناطق ذات الغالبية المسلمة، والتوقيت الصيفي في المناطق ذات الغالبية المسيحية.

وسخر معلقون على وسائل التواصل الاجتماعي من الجدل المبالغ فيه ومن اتخاذه منحىً طائفياً، معتبرين أنه غير مبرر خصوصاً في بلد أنهكته الأزمات. ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً جعل من 80% من سكانه تحت خط الفقر، وفراغاً رئاسياً منذ نهاية أكتوبر جراء الانقسامات السياسية الحادة.

واعتبر ميقاتي في كلمته «لنكن واضحين ليست المشكلة ساعة شتوية أو صيفية تم تمديد العمل بها لأقل من شهر إنما المشكلة الفراغ في الموقع الأول في الجمهورية». وأضاف «اليوم حللنا مشكلة واحدة لمواجهة الضخ الطائفي وإسكاته، لكنني أضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية في حماية السلم الأهلي والاقتصاد الوطني وعمل المرافق العامة».

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