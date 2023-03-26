  • Alwasat News
Atwasat

الارتباك يسود لبنان مع تفاقم الخلاف حول التوقيتين الصيفي والشتوي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 مارس 2023, 11:48 صباحا
الارتباك يسود لبنان مع تفاقم الخلاف حول التوقيتين الصيفي والشتوي
سيارة تتحرك قرب برج الساعة بالجديدة في العاصمة اللبنانية بيروت، 25 مارس 2023. (رويترز.)
alwasat radio

استيقظ لبنان اليوم الأحد على توقيتين مختلفين، وسط خلاف‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬متصاعد بين السلطات السياسية والدينية، حول قرار تمديد العمل بالتوقيت الشتوي لمدة شهر، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز».

وأصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قرارا الخميس الماضي بتقديم التوقيت ساعة، اعتبارا من 20 أبريل بدلا من بدء العمل بالتوقيت الصيفي في عطلة نهاية الأسبوع الأخير من مارس‭‬، كما جرت العادة في لبنان وأوروبا ومناطق أخرى.

وأعلن ميقاتي، وهو مسلم سني، القرار بعد اجتماع مع رئيس مجلس النواب الشيعي نبيه بري، الذي أصر مرارا على تمديد العمل بالتوقيت الشتوي وفقا لمقطع فيديو للاجتماع نشره موقع «ميجافون» اللبناني على الإنترنت. ونقلت وكالة «رويترز» عن مقطع مصور لبري قال فيه: «بدل ما يكون الساعة 7 يضل الساعة 6 من هلق لآخر رمضان».

تفسيرات متضاربة لتمديد التوقيت الشتوي
وعلى الرغم من عدم ذكر سبب للقرار، فاعتبره البعض محاولة لخطب ود المسلمين بإتاحة الفرصة للصائمين في رمضان للإفطار مبكرا، وفقا للتوقيت الشتوي عند نحو الساعة السادسة مساء بدلا من السابعة، حال تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المعتاد.

- لبنان: تفريق تظاهرة لعسكريين متقاعدين احتجاجا على تدهور ظروف المعيشة

لكن الكنيسة المارونية أعلنت السبت أنها ستخالف القرار الذي وصفته بأنه «مفاجئ»، وقالت إنه لم تجر أي مشاورات مع الجهات المعنية الأخرى ولم تؤخذ المعايير الدولية في الاعتبار. وقالت إنها ستقدم التوقيت ساعة مساء السبت، وأعلنت مؤسسات وأحزاب ومدارس مسيحية خططا مماثلة.

وفي الوقت نفسه بدا أن المؤسسات والأحزاب الإسلامية ستستمر في العمل وفقا للتوقيت الشتوي، مما يعمق الانقسامات في بلد عاش حربا أهلية من العام 1975 إلى 1990 بين فصائل مسيحية وإسلامية ويقسم مقاعد البرلمان على أسس طائفية.

شركات ومؤسسات اعلامية تعلن العمل بالتوقيت الصيفي
وأعلنت شركات ومؤسسات إعلامية أنها ستبدأ أيضا العمل بالتوقيت الصيفي مساء السبت، مع تزايد الدعوات إلى العصيان، ومن بين هذه المؤسسات الإعلامية تلفزيوني «إل.بي.سي.آي» و«إم.تي.في»، وهما من أبرز القنوات الإخبارية في لبنان. وقال تلفزيون «إل.بي.سي.آي» في بيان إنه لن يمتثل لقرار ميقاتي لأنه يؤثر على أعماله، مضيفا أن «لبنان ليس جزيرة معزولة».

وحاول آخرون التكيف، وقالت شركة الخطوط الجوية اللبنانية «طيران الشرق الأوسط» إن ساعاتها وأجهزتها الأخرى ستبقى على التوقيت الشتوي، تماشيا مع قرار ميقاتي، لكنها ستعدل أوقات رحلاتها لتتماشى مع التوقيتات الدولية.

وأرسلت شركة الاتصالات التي تديرها الدولة رسائل إلى العملاء تنصحهم بضبط الوقت على هواتفهم يدويا يوم الأحد في حالة تقدم الساعة على هواتفهم تلقائيا. وقال كثيرون إن الفوضى المحتملة ترمز لعقود من الحكم الفاشل لمسؤولين قادوا لبنان إلى أزمة مالية في العام 2019، وهي الأزمة التي قال البنك الدولي إن النخبة مسؤولة عنها.

ميقاتي: توقيت يريك مواعيد الطيران
أظهر فيديو اجتماع ميقاتي مع بري رئيس حكومة تصريف الأعمال وهو يقول إن تمديد التوقيت الشتوي سيتسبب في «مشاكل» من بينها مواعيد رحلات الطيران. لكن في وقت لاحق من ذلك اليوم أصدر ميقاتي قرارا بتمديد العمل بالتوقيت الشتوي.

ووصف مكتبه في بيان مساء يوم السبت القرار بأنه «إداري بحت» وعبر عن أسفه «للمنحى الطائفي الذي اتخذته مسألة تأخير التوقيت»، وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء إنه ليس لديه تعليق بعد على مبررات القرار ولا على ردود الأفعال الغاضبة عليه.

وفي مقهى في بيروت مساء يوم السبت سمع مراسل من «رويترز» أحد الزبائن وهو يسأل «هل ستتبع التوقيت المسيحي أم الإسلامي من الغد؟». وقال النائب المستقل وضاح صادق على «تويتر» إن القرار تم اتخاذه «دون أي رادع أو اعتبار للعواقب العملانية والإرباك الذي يتسببون به للمواطن».

ونشر بعض مستخدمي «رويترز» تسجيلا صوتيا قديما للموسيقي اللبناني الشهير زياد رحباني وهو يتحدث فيه عن تغيير التوقيت، وقال موجها حديثه للسياسيين «كل سنة بتقدموا الساعة ساعة وبتأخرونا عشر سنين لورا في نفس الوقت»، وأضاف «انتبهوا على السنين كمان مش بس الساعات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ساعة الأرض.. مدن العالم تطفئ أنوارها 60 دقيقة لحماية الكوكب (شاهد)

ساعة الأرض.. مدن العالم تطفئ أنوارها 60 دقيقة لحماية الكوكب (شاهد)
روميو لافيا.. يشعل صراعًا في «البريميرليغ»

روميو لافيا.. يشعل صراعًا في «البريميرليغ»
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة التعاون والأخضر في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة التعاون والأخضر في «دورينا»
اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وألمانيا لحظر مبيعات السيارات العاملة بالوقود الأحفوري اعتبارًا من 2035

اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وألمانيا لحظر مبيعات السيارات العاملة بالوقود ...
الكاسا وسحوركم علينا (1)

الكاسا وسحوركم علينا (1)
كلينكا | الحلقة الأولى

كلينكا | الحلقة الأولى
الخارجية الأميركية: خطة بايدن المحالة للكونغرس تركز على منع الصراع في ليبيا والحد من العنف بالجنوب

الخارجية الأميركية: خطة بايدن المحالة للكونغرس تركز على منع الصراع في ليبيا ...
فاران: سأعتزل في مانشستر.. لا أحد يعود لريال مدريد

فاران: سأعتزل في مانشستر.. لا أحد يعود لريال مدريد
الكاميرا الخفية 2023 (1): مقلب الحنش

الكاميرا الخفية 2023 (1): مقلب الحنش
الحلقة الأولى من «The Best Chef»

الحلقة الأولى من «The Best Chef»
«ما وراء التاريخ»: قصر وورتيج

«ما وراء التاريخ»: قصر وورتيج
الركراكي: المغرب لن يدافع وسيهاجم بجرأة أمام البرازيل.. اليوم

الركراكي: المغرب لن يدافع وسيهاجم بجرأة أمام البرازيل.. اليوم
كاريكاتير حليم - مشتريات رمضان!

كاريكاتير حليم - مشتريات رمضان!
الموت يغيب مؤسس «إنتل» صاحب «قانون مور»

الموت يغيب مؤسس «إنتل» صاحب «قانون مور»
نجرسكو وقرينات باللوز على مائدتك ثالث أيام رمضان

نجرسكو وقرينات باللوز على مائدتك ثالث أيام رمضان
حمدي بطاو يبدأ مهامه بالاعتذار ويعد بتصحيح المسار في العودة أمام تونس

حمدي بطاو يبدأ مهامه بالاعتذار ويعد بتصحيح المسار في العودة أمام تونس
مبادرة أفريقية - لاتينية لإحياء 300 ألف كيلومتر من الأنهار

مبادرة أفريقية - لاتينية لإحياء 300 ألف كيلومتر من الأنهار
تقلبات في مجموعة ليبيا لتصفيات «كان 2023» بعد الخسارة بثلاثية أمام تونس

تقلبات في مجموعة ليبيا لتصفيات «كان 2023» بعد الخسارة بثلاثية أمام تونس
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أميركا: قيس سعيّد أضعف الضوابط والتوازنات الديمقراطية في تونس
أميركا: قيس سعيّد أضعف الضوابط والتوازنات الديمقراطية في تونس
مباحثات بين السعودية وسورية لاستئناف الخدمات القنصلية بعد سنوات القطيعة
مباحثات بين السعودية وسورية لاستئناف الخدمات القنصلية بعد سنوات ...
نقل المعارض الرواندي روسيسباغينا إلى قطر ثم أميركا
نقل المعارض الرواندي روسيسباغينا إلى قطر ثم أميركا
فقدان 34 مهاجرا جراء غرق مركب قبالة تونس
فقدان 34 مهاجرا جراء غرق مركب قبالة تونس
ماكرون وتبون يطويان صفحة الأزمة الدبلوماسية بين البلدين
ماكرون وتبون يطويان صفحة الأزمة الدبلوماسية بين البلدين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
استقالة رئيس وزراء قطر وتعيين محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بديلا له
استقالة رئيس وزراء قطر وتعيين محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ......
البنك الدولي يعلّق التعاون مع تونس إثر تصريحات سعيّد بشأن مهاجرين أفارقة
البنك الدولي يعلّق التعاون مع تونس إثر تصريحات سعيّد بشأن ......
يختا صدّام حسين شاهدان على «بذخ» النظام السابق
يختا صدّام حسين شاهدان على «بذخ» النظام السابق...
إحالة وزير المالية القطري السابق لمحكمة الجنايات بتهمة الرشوة
إحالة وزير المالية القطري السابق لمحكمة الجنايات بتهمة ......
بالأغلبية.. «النواب» الأردني يصوت على طرد السفير الإسرائيلي
بالأغلبية.. «النواب» الأردني يصوت على طرد السفير الإسرائيلي...
المزيد
الارتباك يسود لبنان مع تفاقم الخلاف حول التوقيتين الصيفي والشتوي
الارتباك يسود لبنان مع تفاقم الخلاف حول التوقيتين الصيفي ......
مسيّرة تابعة للحوثيين تقتل جنديًا في هجوم بجنوب اليمن
مسيّرة تابعة للحوثيين تقتل جنديًا في هجوم بجنوب اليمن...
تبون يأمر برفع حظر السفر عن معارض جزائري إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج
تبون يأمر برفع حظر السفر عن معارض جزائري إلى الولايات ......
ماكرون وتبون يطويان صفحة الأزمة الدبلوماسية بين البلدين
ماكرون وتبون يطويان صفحة الأزمة الدبلوماسية بين البلدين...
فقدان 34 مهاجرا جراء غرق مركب قبالة تونس
فقدان 34 مهاجرا جراء غرق مركب قبالة تونس...
المزيد