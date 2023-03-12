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السماح لمحققين أوروبيين بحضور جلسة استماع حاكم مصرف لبنان في بيروت

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 مارس 2023, 07:36 مساء
السماح لمحققين أوروبيين بحضور جلسة استماع حاكم مصرف لبنان في بيروت
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال مصدران، الأحد، إنه سيجري السماح لمحققين أوروبيين بحضور جلسة استجواب قاض لبناني لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وذلك في الوقت الذي يحقق فيه لبنان وعدة دول أجنبية بشأن ما إذا كان سلامة قد اختلس أموالًا عامة.

ويجري التحقيق مع سلامة (72 عامًا) وشقيقه في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل. وكلاهما ينفي ارتكاب أي مخالفة، بحسب «رويترز».

وكان قاضٍ لبناني قد وجه اتهامات للأخوين سلامة الشهر الماضي بالاختلاس وغسل أموال وتحقيق ثروة بطريقة غير مشروعة والاحتيال والتهرب الضريبي، وحدد جلسة استماع أولى لحاكم مصرف لبنان يوم الأربعاء.

 لن يسمح للمحققين الأجانب بتوجيه أسئلة مباشرة
ويصل المحققون الأوروبيون إلى بيروت الإثنين في ثاني زيارة لهم في إطار التحقيق وسيجري السماح لهم بحضور جلسة الاستماع وذلك حسبما قال مصدر قضائي ومصدر آخر مطلع لـ«رويترز». وقال المصدر القضائي إن القاضي الذي يرأس الجلسة لن يسمح للمحققين الأجانب بتوجيه أسئلة مباشرة لسلامة، الذي يتولى منصبه منذ 1993.

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ولا يزال سلامة يحظى بدعم الزعماء اللبنانيين أصحاب النفوذ الذين لهم دور أساسي في تعيين القضاة.

وقال رياض لـ«رويترز» إنه بريء وإنه سيلتزم بالإجراءات القضائية، على الرغم من عدم حضوره جلسات سابقة بشأن تحقيق معه في قضايا فساد ذات صلة لكنها ليست بذات الأهمية.

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