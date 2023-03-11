«البحرية المغربية» تصادر ثلاثة أطنان من القنب الهندي قُبالة الحدود مع جيب مليلية الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط

صادرت القوات البحرية المغربية الجمعة أكثر من ثلاثة أطنان من القنب الهندي قبالة مدينة الناظور الحدودية مع جيب مليلية الإسباني، في شمال شرق البلاد، وفق ما أكد مصدر عسكري السبت.

ونقلت وكالة «ماب» للأنباء عن المصدر قوله «أسفرت العملية عن ضبط اثنين من قوارب (غو-فاست) المجهزة بمحركات قوية جداً، وعلى متنهما 85 حزمة من الـ(شيرا) (القنب الهندي)، بوزن إجمالي يزيد عن ثلاثة أطنان». وأوضحت الوكالة أن الشحنة صودرت بعد مطاردة قوارب مشبوهة لم تمتثل لنداءات سفن القوات البحرية.

المنطقة الرئيسية لزراعة القنّب في المغرب

وتقع مدينة الناظور في منطقة جبلية ومحرومة في الريف وهي المنطقة الرئيسية لزراعة القنّب في المغرب. وتعد المملكة المغربية أكبر منتج للقنب الهندي في العالم وفقًا للأمم المتحدة.

- فرنسا تضبط 1,5 طنا من القنّب الهندي

- فرنسا تسمح باستخدام القنّب بكل أشكاله

وضبطت الشرطة المغربية حوالى 100 طن من القنب الهندي في 2022، وتساوي هذه الكمية نصف ما تم ضبطه في العام السابق، بحسب تقرير سنوي للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقرر المغرب في 2021 إضفاء الشرعية على «استخدامات القنب طبياً وتجميلياً وصناعياً». ومن المقرر أن تبدأ المملكة استخدام القنب لأغراض صناعية في نوفمبر المقبل في شمال شرق البلاد.