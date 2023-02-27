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أميركا عن التزام الإسرائيليين والفلسطينيين بـ«تهدئة العنف»: التنفيذ سيكون أمرا حاسما

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 فبراير 2023, 10:01 صباحا
أميركا عن التزام الإسرائيليين والفلسطينيين بـ«تهدئة العنف»: التنفيذ سيكون أمرا حاسما
آثار اعتداء المستوطنين وجيش الاحتلال على بلدة حوارة في فلسطين، الأحد 26 فبراير 2023. (وكالة وفا)
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قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة ترحب بالتعهدات التي قطعتها إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن وقف التصعيد ومنع المزيد من العنف.

وأضاف سوليفان في بيانه بعد اجتماع العقبة بالأردن، الأحد، «ندرك أن هذا الاجتماع نقطة انطلاق وأن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء... التنفيذ سيكون أمرا حاسما».

وتعهد مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون في ختام اجتماع، هو الأول من نوعه منذ سنوات، عُقِد أمس الأحد في مدينة العقبة الساحلية جنوب الأردن بـ«خفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف».

وشارك في الاجتماع رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطيني ماجد فرج ورئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «شين بيت» رونين بار ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي ومنسق البيت الأبيض للشؤون الأمنية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك بحضور مسؤولين أمنيين من الأردن ومصر، بحسب «فرانس برس».

وأورد البيان الذي وزعته وزارة الخارجية الأردنية أن «الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أكدا التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما وجددا التأكيد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع مزيد العنف».

اجتماع العقبة
وأكدت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية في البيان «استعدادهما المشترك والتزامهما العمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر على أن يشمل ذلك التزاما إسرائيليا بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة أربعة أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة ستة أشهر».

كما «اتفق المشاركون أيضا على دعم خطوات بناء الثقة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين من أجل معالجة القضايا العالقة من خلال الحوار المباشر؛ حيث سيعمل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي بحسن نية على تحمل مسؤولياتهما في هذا الصدد».

واتفق الأطراف الخمسة، إسرائيل وفلسطين والأردن ومصر والولايات المتحدة، «على مواصلة الاجتماعات وفق هذه الصيغة، والحفاظ على الزخم الإيجابي، والبناء على ما اتفق عليه لناحية الوصول إلى عملية سياسية أكثر شمولية تقود إلى تحقيق السلام العادل والدائم»، بحسب المصدر نفسه. و«اتفقوا على الاجتماع مجددا في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية في شهر مارس المقبل لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه». 

وقال البيان إن «الأردن ومصر والولايات المتحدة تعتبر هذه التفاهمات تقدما إيجابيا نحو إعادة تفعيل العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتعميقها، وتلتزم بالمساعدة على تيسير تنفيذها وفق ما تقتضيه الحاجة». كما أكد الأطراف الخمسة «أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولا وعملا دون تغيير، وشددوا في هذا الصدد على الوصاية الهاشمية/ الدور الأردني الخاص».

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التقى الرئيس الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة نهاية يناير، في ختام جولة دبلوماسية سعى فيها إلى نزع فتيل التوتر.

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