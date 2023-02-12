المغرب: تسجيل هزتين أرضيتين في إقليم الحسيمة بقوة 3.8 و4.3 درجة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء، اليوم الأحد، تسجيل هزة أرضية بإقليم الحسيمة، شمال المغرب، بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر.

ووقعت الهزة الأرضية، التي حُدِّد مركزها في جماعة النكور التابعة لإقليم الحسيمة، في حوالي الساعة الثامنة صباحًا على عمق 18 كيلومترًا، وفق ما أفاد المعهد في نشرة إنذارية.

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وبحسب المعهد، فإن الهزة وقعت عند التقاء خط العرض 35.023 درجة شمالًا، وخط الطول 3.864 درجة غربًا.

وفي جورجيا، ضربت هزتان أرضيتان بقوة 4.4 و3.3 درجة على مقياس ريختر ظهر اليوم الأحد، وبفارق 14 دقيقة، محيط مدينة «أوزورغتي» بغرب البلاد، ولم ترد معلومات عن وقوع أضرار وخسائر، فيما تعرض غرب البلاد مساء أمس السبت إلى هزة قوتها 4.3 درجة أيضًا.