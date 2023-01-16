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مقتل 6 أشخاص في اصطدام حافلة تقل مشجعين لكأس الخليج بجنوب العراق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 يناير 2023, 01:04 مساء
مقتل 6 أشخاص في اصطدام حافلة تقل مشجعين لكأس الخليج بجنوب العراق
سيارات على طريق قرب ميدان التحرير في بغداد، 28 يوليو 2022. (أ ف ب)
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لقي 6 أشخاص على الأقل، حتفهم، الإثنين، نتيجة اصطدام حافلتهم بشاحنة على طريق دولي بين الناصرية والبصرة في جنوب العراق، فيما كانوا متوجهين لمشاهدة مباراة ضمن بطولة كأس الخليج لكرة القدم، حسبما أفاد مصدر رسمي لوكالة «فرانس برس».

ووقع الحادث صباح الإثنين، حينما «اصطدمت حافلة تقل مشجعين متوجهين إلى البصرة لحضور مباراة قطر والعراق» ضمن نصف نهائي كأس الخليج 25، التي من المقرر أن تجري بعد الظهر، بشاحنة، ما أدّى إلى «مقتل ستة أشخاص»، وفق عبد الحسين الجابري مدير الطب العدلي في محافظة ذي قار الواقعة في جنوب العراق ومركزها الناصرية.

وأضاف أن «خمسة جرحى كذلك أدخلوا مستشفى الناصرية العام، اثنان منهم بحالة خطرة وزودا بجهاز تنفس»، و«ثلاثة آخرين تعرضوا لكسور مختلفة»، موضحا أن «سبب الحادث هو الضباب الكثيف الذي تشهده مدينة الناصرية وطرقها الخارجية منذ صباح الاثنين».

حفر على الطرقات
ويعاني العراق الغني بالنفط من بنى تحتية متداعية، بسبب نزاعات مستمرة منذ عقود، ولا سيما الطرقات السريعة والجسور والتجهيزات المرورية الأخرى، وتتهم الحكومات المتعاقبة بعدم الكفاءة والفساد.

وتنتشر الحفر على الطرقات، فيما العتمة كاملة فيها خلال الليل، لكن المسؤولين يشيرون أيضا إلى السرعة الزائدة واستخدام الهواتف النقالة واستهلاك الكحول والمخدرات.

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وسجل في العام 2022 حتى نوفمبر، نحو 7 آلاف حادث مروري، كما أفادت مديرية المرور العامة لوكالة الأنباء الرسمية.

وفي 2021 قضى أكثر من 4800 شخص في حوادث سير في العراق أي أكثر من 13 وفاة في اليوم، على ما أعلنت وزارة الصحة منتصف يوليو.

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