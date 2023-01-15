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رئيس الوزراء العراقي يرى الحاجة إلى بقاء القوات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 يناير 2023, 05:46 مساء
رئيس الوزراء العراقي يرى الحاجة إلى بقاء القوات الأميركية
رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني. (الإنترنت)
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اعتبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن بلاده لا تزال في الوقت الحالي «بحاجة إلى القوات الأجنبية» الموجودة فيها ومعظمها أميركية، وفق ما جاء في مقابلة نشرتها الأحد جريدة «وول ستريت جورنال».

وقال السوداني الذي يتولى المنصب منذ نهاية أكتوبر «نعتقد أننا بحاجة إلى القوات الأجنبية»، مضيفًا «القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية سيستغرق بعض الوقت». وأوضح «لسنا بحاجة إلى قوات تقاتل داخل الأراضي العراقية»، موضحا أن «التهديد للعراق مصدره تسلل خلايا التنظيم المتطرف من سورية»، بحسب «فرانس برس».

 الولايات المتحدة تنشر ألفي عسكري في العراق
تنشر الولايات المتحدة نحو ألفي عسكري في العراق للقيام بمهام تدريبية واستشارية. كما ينفذ حلف شمال الأطلسي (ناتو) مهمة غير قتالية في العراق، يشارك فيها وفق موقعه الإلكتروني «مئات» من العناصر من عدة دول أعضاء أو شركاء للحلف (أستراليا وفنلندا والسويد).

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وتابع محمد شياع السوداني «لا أعتقد أنه من المستحيل أن تكون للعراق علاقة جيدة مع كل من إيران والولايات المتحدة».  وتعتمد حكومة السوداني التي نالت الثقة بعد عام من الصدامات الدامية في بعض الأحيان على دعم أحزاب موالية لإيران تهيمن على البرلمان. كما يعتمد العراق بشكل كبير على الغاز والكهرباء من جارته الشرقية.

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تواجه الحكومة العراقية توقعات هائلة من العراقيين المنهكين جراء أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة. وقام رئيس الوزراء العراقي في نهاية نوفمبر بزيارة إلى طهران شهدت وعودا بتعزيز التعاون على الصعيدين الأمني والاقتصادي. 

في المقابلة التي نُشرت الأحد، حرص محمد شياع السوداني أيضًا على إظهار الود تجاه الولايات المتحدة التي تواصل تشديد نبرتها ضد النظام الإيراني. وقال للجريدة إنه يريد إرسال وفد رفيع المستوى إلى واشنطن قريبًا، ربما تمهيدًا للقاء بينه وبين الرئيس جو بايدن.

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