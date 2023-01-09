تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود ستة أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

مدد مجلس الأمن الدولي الإثنين لستة أشهر آلية إيصال المساعدات الدولية الحيوية إلى ملايين السوريين عبر الحدود، ما شكل مصدر ارتياح للوكالات الإنسانية والإغاثية التي كانت تأمل، على غرار بعض الدول، تمديدا لفترة أطول.

ويمدد القرار الذي أقر بالإجماع، حتى 10 يوليو 2023 الآلية التي تسمح بإرسال المساعدات من تركيا، فقط عبر معبر باب الهوى إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في محافظة إدلب وضواحيها بدون المرور بمناطق سيطرة النظام السوري، بحسب «فرانس برس».

شريان حياة لا غنى عنه لحوالى 4.1 مليون شخص

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الإثنين في بيان «هي شريان حياة لا غنى عنه لحوالى 4.1 مليون شخص في شمال غرب سورية (..) خصوصا في وقت بلغت فيه الاحتياجات الإنسانية أعلى مستوى لها منذ بدء النزاع في 2011 حيث يواجه شعب سوريا شتاء قاسيا ووباء الكوليرا».

ومددت الآلية التي كان ينتهي العمل بها الثلاثاء، في يوليو الماضي لمدة ستة أشهر وهي فترة فرضتها موسكو حليفة الرئيس السوري بشار الأسد. وتريد روسيا أن تمر المساعدات حصرا عبر مناطق سيطرة النظام وليس عبر معبر باب الهوى الذي تنقل من خلاله أكثر من 80% من حاجات السكان في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام دمشق.

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لكن منظمات غير حكومية تعتبر أنه لا يمكن الوثوق بالنظام لكي يتم توزيع المساعدة بشكل عادل في المناطق الخارجة عن سيطرته.

التصويت الإيجابي لروسيا «لا يغير الموقف المبدئي من الآلية»

وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن التصويت الإيجابي لروسيا الإثنين «لا يغير موقفنا المبدئي من الآلية»، داعيا إلى «احترام وحدة أراضي سورية وسيادتها». ولفت أيضا إلى أنه لن يكون هناك تمديد لستة أشهر في يوليو «بدون تغيير جوهري» في مقاربة مجلس الأمن في مجال المساعدة الإنسانية في سورية.

لكن الكثير من الدول الأعضاء في مجلس الأمن مثل الولايات المتحدة وفرنسا واليابان التي تترأس المجلس في يناير، شددت على أنها كانت ترغب في تمديد الآلية لسنة واحدة.

وقال السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيير من جهته «كانت الجهات الإنسانية بحاجة إلى تفويض لا يقل عن 12 شهرا وفتح نقطة عبور ثانية لضمان نقل المساعدات الإنسانية بصورة أفضل للسكان. ضمان وصول المساعدات بشكل مستدام ودون عقبات هو الشرط لتقديم مساعدة فعالة للسكان».

يبعث على الارتياح للشعب السوري

وذكرت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد أن «تصويت اليوم يبعث على الارتياح للشعب السوري. ومع أن شريان الحياة هذا يستمر في لعب دوره، بالإمكان القيام بأكثر من ذلك بكثير»، واصفة القرار بأنه «الحد الأدنى».

بحسب الأمم المتحدة فان الآلية أتاحت تسليم مساعدة حيوية لنحو 2.7 مليون شخص شهريا في 2022. اليوم يعيش 90% من الشعب السوري تحت عتبة الفقر وثمة 12.4 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي بحسب الأمم المتحدة.

وسمح مجلس الأمن الدوليّ العام 2014 بعبور المساعدات إلى سورية عبر أربع نقاط حدودية، لكنه ما لبث أن قلّصها، بضغوط من موسكو وبكين، حليفتي دمشق، لتقتصر على معبر باب الهوى الواقع عند الحدود بين سورية وتركيا.

المساعدة مضمونة لفصل الشتاء

وقال الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند في بيان «بينما يسعدنا أن المساعدة مضمونة لفصل الشتاء» فإن التمديد مرة أخرى لمدة ستة أشهر «يعني أن يقين اليوم سيكون مرة أخرى قصير الأمد».

وكانت عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة أكدت قبل أيام أن مدة الستة أشهر التي تقررت في يوليو حدت من قدرات العمل عبر زيادة الكلفة والتحديات اللوجستية والعملانية.

في شمال غرب سورية، حذّر المسؤول في مديرية صحة إدلب (معارضة) حسام قرة محمّد خلال وقفة الأحد من «مأساة طبية» قد تطال 41 منشأة صحية، بينها مستشفيات ومراكز متخصصة في حال توقف العمل بالآلية.

وتعتمد المنشآت الطبية على المساعدات الخارجية بالدرجة الأولى من أجل تأمين الاستشفاء والرعاية الصحية للسكان، بعدما أخرجت المعارك خلال السنوات الماضية عشرات المرافق الرئيسية من الخدمة.