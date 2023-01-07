  • Alwasat News
Atwasat

مقتل وفقدان عشرة مهاجرين غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 يناير 2023, 06:42 مساء
مقتل وفقدان عشرة مهاجرين غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية
مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء في قارب متهالك استخدم لتهريبهم نحو الساحل الإيطالي حين اعترضتهم السلطات التونسية قبالة مدينة صفاقس. (أ ف ب)
alwasat radio

قضى خمسة مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء وفقد خمسة آخرين بعد غرق قارب كان يقلهم قبالة السواحل التونسية أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بشكل غير قانوني، وفق ما أفاد الناطق باسم النيابة العام في صفاقس (وسط  شرق) السبت.

وقال النائب العام بالمحكمة الابتدائية في صفاقس، فوزي المصمودي، إن خفر السواحل التونسي أنقذ نحو عشرين مهاجرا آخرين بعد غرق قارب متهالك قبالة صفاقس، إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية في تونس للمهاجرين الساعين للوصول إلى السواحل الإيطالية، بحسب «فرانس برس». 

وأوضح أن 30 مهاجرا من رجال ونساء يبلغ متوسط أعمارهم 25 عاما ويتحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا على متن القارب قبل غرقه. ولا تزال عملية البحث عن المفقودين متواصلة. ولم يتوصل التحقيق بعد إلى تحديد نقطة انطلاق القارب، بحسب المصمودي.

اعتراض 22500 مهاجر قبالة السواحل التونسية
تسجل تونس التي تبعد سواحلها أقل من 150 كيلومترًا عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، بانتظام محاولات لمغادرة المهاجرين إلى إيطاليا. كذلك، يسعى آلاف الأشخاص الفارين من النزاعات أو الفقر للوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط انطلاقا من ليبيا. وغرقت قوارب تقلهم خلال السنوات الماضية بالقرب من السواحل التونسية.

-  انتشال 11 جثة لمهاجرين قبالة السواحل الشرقية التونسية
- الحرس الوطني: مقتل 14 مهاجرًا وإنقاذ 139 بعد حادث غرق قبالة تونس

وتكشف أحدث الأرقام الرسمية اعتراض أكثر من 22500 مهاجر قبالة السواحل التونسية منذ بداية العام الحالي، بينهم نحو 11 ألفًا من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وتجد السلطات التونسية صعوبات في عمليات اعتراض المهاجرين أو انقاذهم بسبب نقص المعدات.

منذ عام 2014، قضى أو فقد أكثر من 20 ألف شخص أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط من شمال أفريقيا، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بروفة أخيرة لـ«فرسان المتوسط» قبل التوجه لـ«شان 2023» أمام الكونغو الديمقراطية.. السبت

بروفة أخيرة لـ«فرسان المتوسط» قبل التوجه لـ«شان 2023» أمام الكونغو الديمقراطية.....
زيلينسكي: مركبات برادلي الأميركية هي بالضبط ما تحتاجه أوكرانيا

زيلينسكي: مركبات برادلي الأميركية هي بالضبط ما تحتاجه أوكرانيا
21 هدفا في فوزين و3 تعادلات بمسابقة آمال كرة القدم الليبي

21 هدفا في فوزين و3 تعادلات بمسابقة آمال كرة القدم الليبي
«ويكيميديا» تنفي مزاعم نشطاء حول «اختراق» الحكومة السعودية فريقها

«ويكيميديا» تنفي مزاعم نشطاء حول «اختراق» الحكومة السعودية فريقها
بعد 15 جولة.. انتخاب كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأميركي

بعد 15 جولة.. انتخاب كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأميركي
الولايات المتحدة تجيز دواء جديدا لعلاج مرضى ألزهايمر

الولايات المتحدة تجيز دواء جديدا لعلاج مرضى ألزهايمر
شاهد حفل افتتاح خليجي 25 بمدينة البصرة بالعراق

شاهد حفل افتتاح خليجي 25 بمدينة البصرة بالعراق
الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات

الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات
خباز بلجيكي يخبئ الذهب في الكعك.. ما القصة؟

خباز بلجيكي يخبئ الذهب في الكعك.. ما القصة؟
«هذا المساء»: ليبيا والإمارات ومعركة مصفاة رأس لانوف مسلسل مستمر

«هذا المساء»: ليبيا والإمارات ومعركة مصفاة رأس لانوف مسلسل مستمر
كاركاتير حليم - غسل أموال في ليبيا

كاركاتير حليم - غسل أموال في ليبيا
رئيس برشلونة: عثمان ديمبلي ليس للبيع.. إنه جزء من مستقبل النادي

رئيس برشلونة: عثمان ديمبلي ليس للبيع.. إنه جزء من مستقبل النادي
بالفيديو.. «بي إم دبليو» تعرض نموذجا أوليا لسيارة متغيرة اللون

بالفيديو.. «بي إم دبليو» تعرض نموذجا أوليا لسيارة متغيرة اللون
حبس مدير مصرف الجمهورية فرع بئر الأشهب في تهم فساد

حبس مدير مصرف الجمهورية فرع بئر الأشهب في تهم فساد
المشري: توافق على «الوثيقة الدستورية» باستثناء بندين.. وستعرض للاستفتاء حال الخلاف

المشري: توافق على «الوثيقة الدستورية» باستثناء بندين.. وستعرض للاستفتاء حال ...
استطلاع يكشف رأي الليبيين في الثورات العربية بعد 12 عاما من اندلاعها

استطلاع يكشف رأي الليبيين في الثورات العربية بعد 12 عاما من اندلاعها
خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك

خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك
«المركزي»: إحالة 16.5 مليار دينار إلى حساب «ودائع وأمانات» خلال 2022

«المركزي»: إحالة 16.5 مليار دينار إلى حساب «ودائع وأمانات» خلال 2022
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مواجهة حادة بين السفيرين الإسرائيلي والفلسطيني في مجلس الأمن الدولي
مواجهة حادة بين السفيرين الإسرائيلي والفلسطيني في مجلس الأمن ...
الاحتلال يفرض إجراءات عقابية بحق السلطة الفلسطينية
الاحتلال يفرض إجراءات عقابية بحق السلطة الفلسطينية
«ويكيميديا» تنفي مزاعم نشطاء حول «اختراق» الحكومة السعودية فريقها
«ويكيميديا» تنفي مزاعم نشطاء حول «اختراق» الحكومة السعودية فريقها
الرئيس التونسي يقيل وزيرة التجارة ووالي صفاقس
الرئيس التونسي يقيل وزيرة التجارة ووالي صفاقس
القوات الكردية: اعتقال 154 عنصرا في سورية يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة
القوات الكردية: اعتقال 154 عنصرا في سورية يشتبه بانتمائهم لتنظيم ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)
في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)...
التحقيق مع 3 معارضين بارزين للرئيس التونسي
التحقيق مع 3 معارضين بارزين للرئيس التونسي...
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من ......
مقتل 6 مقاتلين موالين لتركيا في اشتباكات بشمال غرب سورية
مقتل 6 مقاتلين موالين لتركيا في اشتباكات بشمال غرب سورية...
الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال الإسرائيلي
الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال ......
المزيد
مقتل وفقدان عشرة مهاجرين غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية
مقتل وفقدان عشرة مهاجرين غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية...
مرشح رئاسي جزائري سابق يعلن اعتزاله العمل السياسي والحزبي
مرشح رئاسي جزائري سابق يعلن اعتزاله العمل السياسي والحزبي...
وفاة خمسة مهاجرين وفقدان 10 في غرق مركب قبالة السواحل التونسية
وفاة خمسة مهاجرين وفقدان 10 في غرق مركب قبالة السواحل ......
القوات الكردية: اعتقال 154 عنصرا في سورية يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة
القوات الكردية: اعتقال 154 عنصرا في سورية يشتبه بانتمائهم ......
الرئيس التونسي يقيل وزيرة التجارة ووالي صفاقس
الرئيس التونسي يقيل وزيرة التجارة ووالي صفاقس...
المزيد