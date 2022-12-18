  • Alwasat News
Atwasat

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم على الشرطة العراقية قرب كركوك

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 ديسمبر 2022, 07:46 مساء
«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم على الشرطة العراقية قرب كركوك
قوات عراقية في مناطق سيطرتها عقب طرد عناصر داعش. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن تنظيم «داعش» الأحد مسؤوليته عن هجوم أسفر عن مقتل تسعة من أفراد الشرطة العراقية على الأقل عندما استهدفت قنبلة قافلتهم قرب مدينة كركوك.

وقال مصدر إن الانفجار وقع قرب قرية الصفرة التي تبعد نحو 30 كيلومترا جنوب غربي كركوك. وأضاف أن شرطيين آخرين أصيبا بجروح خطيرة، بحسب «رويترز».

ويعد هذا من بين الهجمات الأكثر دموية التي شنها التنظيم في الأشهر الأخيرة في العراق، ما يعكس قدرته المتواصلة على إلحاق الضرر. ولا يزال لدى التنظيم نحو 6 آلاف إلى 10 آلاف مقاتل في العراق وسورية المجاورة، بحسب تقرير لمجلس الأمن الدولي.

اعتداء مباشر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة
وأفاد مصدر أمني في كركوك الأحد بأن عناصر من تنظيم «داعش» تعرضوا لناقلة تابعة للفوج الأول باللواء الثاني ضمن الفرقة الالية التابعة للشرطة الاتحادية بعبوة ناسفة.

وأضاف أن الهجوم رافقه اعتداء «مباشر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة» في قرية شلال المطر التي تبعد 65 كلم عن مركز محافظة كركوك، موضحا «قتلنا أحد عناصرهم المهاجمة ونعمل على البحث عن العناصر الأخرى».

- مقتل 3 عسكريين عراقيين بانفجار عبوة ناسفة شمال بغداد
-  مقتل سبعة من أفراد قوات الأمن العراقية في هجوم بكركوك

وارتفعت حصيلة القتلى من 7 إلى 9 بعد وفاة جريحين من الشرطة، وفق المصدر.   وفي العام 2017، أعلن العراق الانتصار على تنظيم «داعش»، لكن عناصر التنظيم لا يزالون ينشطون في مناطق ريفية ونائية في البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بابا الفاتيكان وقع رسالة استقالة في حال تدهور وضعه الصحي

بابا الفاتيكان وقع رسالة استقالة في حال تدهور وضعه الصحي
«تحقيقات»: المخدرات.. التداوي بالموت

«تحقيقات»: المخدرات.. التداوي بالموت
كاركاتير خيري - 18 ديسمبر.. اليوم العالمي للغة العربية

كاركاتير خيري - 18 ديسمبر.. اليوم العالمي للغة العربية
شابة من غوادلوب تحصد لقب «ملكة جمال فرنسا 2023»

شابة من غوادلوب تحصد لقب «ملكة جمال فرنسا 2023»
نسبة مشاركة متدنية في الانتخابات البرلمانية التونسية.. بلغت 8.8% فقط

نسبة مشاركة متدنية في الانتخابات البرلمانية التونسية.. بلغت 8.8% فقط
المغرب رابع العالم إثر خسارته أمام كرواتيا

المغرب رابع العالم إثر خسارته أمام كرواتيا
أردوغان: نجاعة الاستثمار التركي وراء انزعاج البعض من اتفاقنا مع حكومة الوحدة

أردوغان: نجاعة الاستثمار التركي وراء انزعاج البعض من اتفاقنا مع حكومة الوحدة
انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة الاتحاد المصراتي والاتحاد في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة الاتحاد المصراتي والاتحاد في «دورينا»
فرنسا تنسحب من أفريقيا الوسطى وتفسح المجال لروسيا والصين

فرنسا تنسحب من أفريقيا الوسطى وتفسح المجال لروسيا والصين
حكومة الوحدة تحث مصر على إطلاق مفاوضات حول الحدود البحرية

حكومة الوحدة تحث مصر على إطلاق مفاوضات حول الحدود البحرية
باتيلي: يجب استقالة الراغبين في الترشح لضمان تكافؤ الفرص بالانتخابات

باتيلي: يجب استقالة الراغبين في الترشح لضمان تكافؤ الفرص بالانتخابات
عائلات بريطانية تواجه صعوبات في تأمين تكلفة وجبة الغداء لأبنائها بالمدارس

عائلات بريطانية تواجه صعوبات في تأمين تكلفة وجبة الغداء لأبنائها بالمدارس
باتيلي في مجلس الأمن: قاعدة دستورية متفق عليها بين النواب والأعلى للدولة.. أو «آلية بديلة»

باتيلي في مجلس الأمن: قاعدة دستورية متفق عليها بين النواب والأعلى للدولة.. أو ...
شاهد مهارات الموهبة البرازيلية الجديدة لريال مدريد

شاهد مهارات الموهبة البرازيلية الجديدة لريال مدريد
«الخارجية»: استعادة يد تمثال أثرية من الولايات المتحدة

«الخارجية»: استعادة يد تمثال أثرية من الولايات المتحدة
«الفيروسات الشتوية» تغلق المدارس في سبها وغريان وطبرق.. وتوصيات بالعودة للإجراءات الاحترازية

«الفيروسات الشتوية» تغلق المدارس في سبها وغريان وطبرق.. وتوصيات بالعودة ...
كاركاتير خيري - فضيحة فساد بالبرلمان الأوروبي

كاركاتير خيري - فضيحة فساد بالبرلمان الأوروبي
جريدة «الوسط»: بعد 34 عاما.. شبح «لوكربي» يلاحق الليبيين

جريدة «الوسط»: بعد 34 عاما.. شبح «لوكربي» يلاحق الليبيين
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاحتلال يرحّل المحامي الفلسطيني صلاح الحموري إلى فرنسا
الاحتلال يرحّل المحامي الفلسطيني صلاح الحموري إلى فرنسا
الجيش الأردني ينشر قوات لتأمين قمة إقليمية تنطلق الثلاثاء
الجيش الأردني ينشر قوات لتأمين قمة إقليمية تنطلق الثلاثاء
مقتل سبعة من أفراد قوات الأمن العراقية في هجوم بكركوك
مقتل سبعة من أفراد قوات الأمن العراقية في هجوم بكركوك
قطر: إجراءات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالفساد يمكن أن تؤثر سلبا على العلاقات
قطر: إجراءات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالفساد يمكن أن تؤثر سلبا ...
زعيم أكبر ائتلاف معارض في تونس يدعو الرئيس قيس سعيد إلى الاستقالة «فورا»
زعيم أكبر ائتلاف معارض في تونس يدعو الرئيس قيس سعيد إلى الاستقالة...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخارجية الأميركية توافق على صفقة محتملة لبيع نظام مضاد للطائرات المسيرة لقطر
الخارجية الأميركية توافق على صفقة محتملة لبيع نظام مضاد ......
السعودية: بن سلمان توسط شخصيا لتسهيل الإفراج عن لاعبة كرة السلة الأميركية من روسيا
السعودية: بن سلمان توسط شخصيا لتسهيل الإفراج عن لاعبة كرة ......
قوات سورية الديمقراطية طلبت من موسكو منع الهجمات التركية
قوات سورية الديمقراطية طلبت من موسكو منع الهجمات التركية...
قاض أميركي يرفض دعوى ضد ولي العهد السعودي في قضية مقتل خاشقجي
قاض أميركي يرفض دعوى ضد ولي العهد السعودي في قضية مقتل ......
4 قتلى في حصار فندق «فيلا روز» بالعاصمة الصومالية
4 قتلى في حصار فندق «فيلا روز» بالعاصمة الصومالية...
المزيد
العراق يحرق أكبر كمية من المخدرات منذ 13 عاما
العراق يحرق أكبر كمية من المخدرات منذ 13 عاما...
«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم على الشرطة العراقية قرب كركوك
«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم على الشرطة العراقية قرب كركوك...
اختتام مناورات بحرية مشتركة بين القوات المصرية والروسية
اختتام مناورات بحرية مشتركة بين القوات المصرية والروسية...
زعيم أكبر ائتلاف معارض في تونس يدعو الرئيس قيس سعيد إلى الاستقالة «فورا»
زعيم أكبر ائتلاف معارض في تونس يدعو الرئيس قيس سعيد إلى ......
قطر: إجراءات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالفساد يمكن أن تؤثر سلبا على العلاقات
قطر: إجراءات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالفساد يمكن أن تؤثر ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط