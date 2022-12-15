مسؤول في حزب الله: حادث غير مقصود أدى لمقتل جندي «يونيفيل».. والحزب ليس متورطا

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في جماعة حزب الله اللبنانية، وفيق صفا، لوكالة «رويترز» إن ما أدى لمقتل جندي إيرلندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ليل الأربعاء، في جنوب لبنان هو «حادث غير مقصود»، وأضاف أن حزب الله ليس ضالعًا في الأمر.

وتابع: «نتقدم بالتعزية لقوات اليونيفيل لسقوط قتيل متمنيًا الشفاء للجرحى في الحادث غير المقصود الذي وقع بين أهالي بلدة العقابية وأفراد من الكتيبة الإيرلندية»، ودعا إلى عدم «إقحام» حزب الله في الحادثة.

- مقتل عنصر من قوات «يونيفيل» في حادث جنوب لبنان

مقتل عنصر من قوات «يونيفيل» في جنوب لبنان

وفي وقت سابق، أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان «يونيفيل» مقتل أحد عناصرها وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، جراء حادث وقع خارج منطقة عملياتها في جنوب البلاد، وفق ما أفادت في بيان، دون أن تحدد ظروف الحادث.

وأعلن وزير الخارجية والدفاع في الحكومة الإيرلندية، سايمون كونفني، في بيان، أن عنصرًا من الكتيبة الإيرلندية قتل وأصيب آخرون بجروح في حادث وصفه بـ«الخطير»، حسب وكالة «فرانس برس».