  • Alwasat News
Atwasat

مسؤول إماراتي يطلب ضمانات أوروبية صريحة في العلاقات مع الخليجيين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 ديسمبر 2022, 08:31 صباحا
مسؤول إماراتي يطلب ضمانات أوروبية صريحة في العلاقات مع الخليجيين
المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش. (أرشيفية)
alwasat radio

قال مسؤول إماراتي كبير إنه من المشجع رؤية تواصل أوروبي أكبر مع دول الخليج العربية في مواجهة الصراع في أوكرانيا وأزمة الطاقة، لكن هذه العلاقات لا ينبغي أن تكون مقتصرة على المعاملات، مكررًا دعوته للحصول على ضمانات أمنية «صريحة».

وزار عدد من المسؤولين الأوروبيين دولًا خليجية لتأمين إمدادات الطاقة بعيدًا عن روسيا، أكبر مصدر للطاقة سابقًا، بعد أن فرض الغرب عقوبات على موسكو بسبب غزو أوكرانيا.

وقال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، خلال مؤتمر السياسات العالمي في أبوظبي «ما نسمعه، خاصة من الألمان وغيرهم، حول إعادة الانخراط مع الخليج مشجع بالنسبة لي لكنني أحذر من أنه لا ينبغي أن يكون الأمر معاملاتيًا»، وفق وكالة «رويترز».

واضاف «أعتقد أن اللهجة مدفوعة جزئيًا بمصالح خاصة، محاولة العثور على مزودي غاز جدد وموردي نفط جدد.. نحن بحاجة لرؤية أفعال.. يجب أن تكون طويلة المدى واستراتيجية»، وكرر قرقاش دعوته للحصول على ضمانات أمنية «صريحة» من الحلفاء الغربيين التقليديين، لا سيما في التعامل مع التهديد الذي تشكله الطائرات الإيرانية المسيرة الذي حذرت دول الخليج منه منذ مدة طويلة.

المسيرات في الحرب الأوكرانية
وقال قرقاش إنه لم يجر «إلقاؤها» في دائرة الضوء حتى «دخلت (هذه الأسلحة) إلى الساحة الأوكرانية وفجأة اكتشف العالم هذه القضية»، واتهمت دول غربية روسيا باستخدام طائرات مسيرة إيرانية لمهاجمة أهداف في أوكرانيا، وهو ما تنفيه طهران وموسكو.

ولطالما ضغطت دول الخليج على القوى العالمية لمعالجة مخاوفها بشأن برامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية في إطار الجهود المتوقفة حاليًا الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم العام 2015 مع الجمهورية الإسلامية، والذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في العام 2018.

وقال قرقاش: «إنها فرصة لنا جميعا أن... نعيد النظر في المفهوم برمته»، في إشارة إلى الاتفاق النووي الإيراني.

وقاومت دول الخليج الضغوط الغربية لقطع العلاقات مع روسيا، العضو في تحالف «أوبك بلس» للدول المنتجة للنفط الذي وافق في أكتوبر تشرين الأول على تخفيض أهداف الإنتاج، وقال قرقاش إن بعض الدول تُحمل العلاقات «بنظريات أخلاقية ومصالح أخرى»، مضيفًا أن السياسة يجب أن تكون «أكثر واقعية إذا كنت تريد نتائج»، ولم يحدد قرقاش تلك الدول.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء

الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء
لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا

لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا
أول منتخب عربي وأفريقي.. المغرب يتأهل إلى نصف نهائي المونديال

أول منتخب عربي وأفريقي.. المغرب يتأهل إلى نصف نهائي المونديال
التقارب بين السعودية والصين.. هل تقول الرياض وداعًا لـ«واشنطن»؟

التقارب بين السعودية والصين.. هل تقول الرياض وداعًا لـ«واشنطن»؟
بالصور.. هدف المغرب الأول عن طريق يوسف نصيري

بالصور.. هدف المغرب الأول عن طريق يوسف نصيري
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر
منظمة تقاضي وزارة الدفاع البريطانية بسبب شعر الدببة

منظمة تقاضي وزارة الدفاع البريطانية بسبب شعر الدببة
لاعب ليبيا السابق عريبي: ليست هذه البرازيل التي نعرفها

لاعب ليبيا السابق عريبي: ليست هذه البرازيل التي نعرفها
ميسي: نشعر أن روح مارادونا معنا في المونديال

ميسي: نشعر أن روح مارادونا معنا في المونديال
قصص المهاجرين محور الجزء الثاني من «ليتل أميركا»

قصص المهاجرين محور الجزء الثاني من «ليتل أميركا»
«هذا المساء»: النواب يرفعون مرتبات الشعب.. فمن ينفذ وكيف؟

«هذا المساء»: النواب يرفعون مرتبات الشعب.. فمن ينفذ وكيف؟
انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة المحلة والأولمبي في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة المحلة والأولمبي في «دورينا»
دعوى قضائية: تأثير لعبة «فورتنايت» على الصحة يشبه الهيرويين

دعوى قضائية: تأثير لعبة «فورتنايت» على الصحة يشبه الهيرويين
«أكلات ماجدة» (16): طاجين كرات لحم مفروم محشي مشروم

«أكلات ماجدة» (16): طاجين كرات لحم مفروم محشي مشروم
«خلافات الساسة» تخفي «خروقات السلاح» في ليبيا

«خلافات الساسة» تخفي «خروقات السلاح» في ليبيا
كاركاتير خيري - القمة الخليجية الصينية

كاركاتير خيري - القمة الخليجية الصينية
هل تعاود العملات النهوض.. بعد هيمنة الدولار على الأسواق في 2022؟

هل تعاود العملات النهوض.. بعد هيمنة الدولار على الأسواق في 2022؟
علماء يكتشفون حمضا نوويا يعود إلى مليونَي عام

علماء يكتشفون حمضا نوويا يعود إلى مليونَي عام
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تشجيع حماسي من العرب للمغرب يتخطى الحدود والخلافات السياسية
تشجيع حماسي من العرب للمغرب يتخطى الحدود والخلافات السياسية
انطلاق فعاليات القمة «الخليجية – الصينية» بالرياض
انطلاق فعاليات القمة «الخليجية – الصينية» بالرياض
بن سلمان يفتتح القمة العربية – الصينية بالرياض
بن سلمان يفتتح القمة العربية – الصينية بالرياض
جين بينغ: القمة العربية – الصينية «غير مسبوقة» وحدث استثنائي في تاريخ العلاقات بين الجانبين
جين بينغ: القمة العربية – الصينية «غير مسبوقة» وحدث استثنائي في ...
ضغوط أميركية على الأمم المتحدة لصالح الشركات العاملة بالمستوطنات
ضغوط أميركية على الأمم المتحدة لصالح الشركات العاملة بالمستوطنات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مسؤول أميركي: واشنطن تبني نظاما دفاعيا متكاملا في الشرق الأوسط
مسؤول أميركي: واشنطن تبني نظاما دفاعيا متكاملا في الشرق ......
إقلاع أول رحلة طيران مباشرة بين تل أبيب والدوحة على هامش مونديال 2022
إقلاع أول رحلة طيران مباشرة بين تل أبيب والدوحة على هامش ......
الرئاسة التركية: أول مصافحة بين أردوغان والسيسي في قطر
الرئاسة التركية: أول مصافحة بين أردوغان والسيسي في قطر...
تنفيذ حكم حبس وزير حقوق الإنسان المغربي السابق محمد زيان
تنفيذ حكم حبس وزير حقوق الإنسان المغربي السابق محمد زيان...
بالصور: سيول جارفة تشل مدينة جدة السعودية
بالصور: سيول جارفة تشل مدينة جدة السعودية...
المزيد
مسؤول إماراتي يطلب ضمانات أوروبية صريحة في العلاقات مع الخليجيين
مسؤول إماراتي يطلب ضمانات أوروبية صريحة في العلاقات مع ......
تونسيون يتظاهرون ضد قيس سعيد قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية
تونسيون يتظاهرون ضد قيس سعيد قبل أسبوع من الانتخابات ......
السعودية: بن سلمان توسط شخصيا لتسهيل الإفراج عن لاعبة كرة السلة الأميركية من روسيا
السعودية: بن سلمان توسط شخصيا لتسهيل الإفراج عن لاعبة كرة ......
ضغوط أميركية على الأمم المتحدة لصالح الشركات العاملة بالمستوطنات
ضغوط أميركية على الأمم المتحدة لصالح الشركات العاملة ......
جين بينغ: القمة العربية – الصينية «غير مسبوقة» وحدث استثنائي في تاريخ العلاقات بين الجانبين
جين بينغ: القمة العربية – الصينية «غير مسبوقة» وحدث استثنائي......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط