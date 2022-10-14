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تلطيخ «دوار الشمس» لفان غوخ بالطماطم احتجاجا على مشاريع النفط البريطانية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 أكتوبر 2022, 04:36 مساء
تلطيخ «دوار الشمس» لفان غوخ بالطماطم احتجاجا على مشاريع النفط البريطانية
صورة وزعتها حركة جاست ستوب أويل تظهر ناشطتين مناخيتين تلصقان يديهما على جدار لوحة دوار الشمس لفان غوخ في متحف ناشونال غاليري، لندن، 14 أكتوبر 2022 (أ فب )
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شهد متحف «ناشونال غاليري» في لندن، الجمعة، واقعة غريبة حين رمى ناشطون بيئيون، من حركة «جاست ستوب أويل»، حساء الطماطم على لوحة «دوار الشمس» الشهيرة لفان غوخ.

وأظهرت صور صحفية نشرتها الحركة التي تطالب بالوقف الفوري لكل المشاريع النفطية أو الغازية، ناشطتين ترميان عبوتين تحويان الحساء على العمل الذي تُقدّر قيمته بأكثر من 84 مليار دولار.

ووقعت الحادثة عند الساعة 11,00 (10,00 ت غ)، في خطوة أرادت الحركة من خلالها توجيه رسالة إلى الحكومة البريطانية للتخلي عن مشاريع النفط والغاز في ظل تفاقم أزمة التغير المناخي، وفق «فرانس برس».

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ولفتت شرطة «سكتلنديارد» إلى أنها توجهت «سريعا إلى قاعة ناشونال غاليري صباح اليوم (الجمعة) بعد أن رمت متظاهرتان مادة على لوحة والتصقتا بعدها بالجدار». وأشارت إلى أنها أوقفت الناشطتين بتهمة إلحاق «ضرر» في المكان.

وأوضح المتحف في بيان أن شخصين «التصقا على ما يبدو بجدار متاخم للوحة دوار الشمس لفان غوخ (1888)» و«رمتا مادة حمراء، يبدو أنها حساء طماطم، على اللوحة».

وأكد «ناشونال غاليري» أن إطار اللوحة تعرض لـ«أضرار طفيفة»، لكن اللوحة «بقيت سليمة».

جاست ستوب أويل
تأتي هذه الخطوة الجديدة من مجموعة «جاست ستوب أويل» التي استهدفت في السابق أعمالا فنية، في إطار شهر من الأنشطة عمد خلاله النشطاء إلى قطع الطرق مرات عدة.

وقالت الناشطة فيبي بلامر البالغة 21 عاماً في تصريحات أوردها بيان للحركة إن «أزمة غلاء المعيشة مصدرها الطاقة الأحفورية، وقد أصبحت تكاليف الحياة اليومية تفوق قدرة التحمل لدى ملايين العائلات التي تعاني البرد أو الجوع من دون أن تكون لديها حتى القدرة على شراء علبة حساء».

وأضافت «في الوقت عينه، يموت أناس» بسبب «الحرائق والجفاف الناجم عن الاختلال المناخي»، و«لا يمكننا السماح بمشاريع جديدة في مجالي النفط والغاز» إذ إنها «ستجرف كل شيء في دربها».

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