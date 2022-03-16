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الأمم المتحدة تطالب باستخدام الدراجات الهوائية لمكافحة الاحترار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 04:00 مساء
الأمم المتحدة تطالب باستخدام الدراجات الهوائية لمكافحة الاحترار
هواة ركوب دراجات هوائية في مضمار القدرة بصحراء دبي، 30 أكتوبر 2021 (أ ف ب)
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أقرّ أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193، الثلاثاء، بالإجماع قرارًا اقترحته تركمانستان يهدف إلى تعزيز ركوب الدراجات الهوائية في العالم من أجل مكافحة الاحترار.

هذا القرار غير الملزم، على غرار كل النصوص التي تعتمدها الجمعية العامة، «يدعو جميع الدول الأعضاء إلى دمج ركوب الدراجات الهوائية في شبكة النقل العام، في المناطق الحضرية والريفية في البلدان النامية والمتقدمة»، وفق «فرانس برس».

كما يطلب القرار من هذه الدول «تحسين السلامة المرورية وتعزيز استخدام الدراجات الهوائية من الأفراد والشركات من أجل زيادة رحلات الدراجات، ما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك الحد من انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة».

إلى ذلك، يشجع القرار «الدول الأعضاء على إيلاء اهتمام خاص لركوب الدراجات الهوائية في استراتيجيات التنمية الشاملة، بما في ذلك خدمات تقاسم الدراجات».

كما يوصي القرار الدول الأعضاء «بتضمين الدراجات الهوائية والبنية التحتية المرتبطة بها التي تربط المجتمعات في سياسات وبرامج التنمية على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني ودون الوطني»، مع تحديد أن ذلك يجب أن يحصل «بحسب إمكانات» الدول الأعضاء.

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