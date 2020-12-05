رأس نمر مقطوع في حديقة «مزيفة»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 ديسمبر 2020, 03:00 مساء
نمر عثرت عليه السلطات التايلاندية في متنزه في منطقة موكداهان على الحدود مع لاوس في صورة وزعتها هيئة المتنزهات الطبيعية والحياة البرية وحفظ النباتات في 4 ديسمبر 2020 (ا ف ب)

عثر في تايلاند على رأس نمر، في حديقة حيوانات مزيفة على الحدود مع لاوس، تشتبه في أنها تابعة لشبكة اتجار بالحيوانات.

وضبطت السلطات خمسة نمور حية في حديقة «موكدا تايغر بارك أند فارم»، إضافة إلى أجزاء من جسم حيوانات أخرى. ووُضعت الحيوانات الحية في ملجأ لحماية الحيوانات البرية، حسب «فرانس برس»، السبت.

وكان المتنزه الواقع في مقاطعة موكداهان (شمال شرق) أعلن قبل خمس سنوات ولادة ستة أشبال، غير أن فحوصا للحمض النووي أظهرت عدم وجود أي رابط بين النمور الخمسة التي عُثر عليها حية أو الحيوان السادس المقطوع الرأس، مع حيوانات أخرى في المتنزه.

وتدفع هذه النتائج إلى الاعتقاد بأن هذه الحديقة المزيفة كانت تُستخدم موقعا لاحتجاز الحيوانات البرية بعد تهريبها من لاوس وفيتنام.

وقال مسؤول في هيئة إدارة المتنزهات الوطنية والثروة الحيوانية والنباتية لوكالة فرانس برس «هم حائزون ترخيصا لحديقة حيوانات لكنهم أكدوا أن منشآتهم غير جاهزة للبدء بالعمل».

وأضاف «تلقينا معلومات من وكالات دولية مختلفة بشأن أنشطة غريبة تقوم بها حديقة الحيوانات هذه».

وتبحث السلطات عن صاحب حديقة الحيوانات الذي لم يكن موجودا خلال العملية الاثنين، لاستجوابه وفق هذا المسؤول.

وكانت حديقة الحيوانات تضم 28 نمرا في 2013، ثم ازداد العدد إلى 50 بعد خمس سنوات، وفق جمعية «وايلدلايف فرندز فاونديشن تايلاند» المدافعة عن البيئة. وفي 2020، تراجع العدد إلى 25.

تراجع عدد النمور في العالم من 100 ألف، قبل حوالي قرن إلى أقل من أربعة آلاف حاليا.

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