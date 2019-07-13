تعرف على ترتيب ليبيا في «مؤشر سرعة الإنترنت»

أحرزت ليبيا تقدمًا بدرجة واحدة في العام 2019 ضمن مؤشر سرعة الإنترنت والوقت المستغرق لتحميل مقطع فيديو، الصادر عن مؤسسة «كايبل» البريطانية، إذ حلت في المرتبة 166 عالميًا من بين 207 دول شملها التقرير.

وأظهرت إحصائية التقرير الدولي حول الدول التي تملك أسرع إنترنت في العالم تخطي ليبيا دول في المنطقة، على غرار الجزائر ومصر وموريتانيا، رغم أنها تعيش «حالة حرب» منذ سنوات.

وجاءت ليبيا في المرتبة 166 عالميًا بعدما كانت في المركز 167 العام 2018 بسرعة تدفق تقدر بـ1.88 ميغابيت في الثانية، ويستغرق تحميل فيديو في ليبيا حجمه 5 غيغابايت حوالي 6 ساعات و3 دقائق و45 ثانية.

أما المغرب في المركز 100 عالميًا بسرعة تبلغ 5.48 ميغابايت في الثانية، فيما تحميل فيديو بحجم 5 غيغابايت يتطلب ساعتين وأربع دقائق.

وتونس في المرتبة 114 بسرعة تقدر بـ4.64 ميغابايت في الثانية ويستغرق تحميل فيديو حجمه 5 غيغابايت حوالي ساعتين و27 دقيقة.

وفي الجزائر سرعة الإنترنت في حدود 1.37 ميغابايت/ الثانية ويقع تحميل الفيديو خلال 8 ساعات و19 دقيقة لتحتلّ بذلك المرتبة 182.

كما احتلت مصر المرتبة 173 وموريتانيا 204 والسعودية المرتبة 103 وسورية 195. في حين يعد اليمن الأسوأ حاليًا بحلوله في الرتبة 207 وتذيل القائمة، بمتوسط سرعة يبلغ 0.38 ميغابايت في الثانية، إذ يستغرق تنزيل فيديو بحجم 5 غيغابايت 30 ساعة ودقيقة و40 ثانية.

الإمارات تتصدر عربيًا

بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة فجاءت في مقدمة البلدان العربية في سرعة الإنترنت، لتحتل المرتبة 67 عالميًا، بـ9.62 ميغابايت/الثانية ويحتاج تحميل مقطع فيديو بحجم 5 جيغابايت حوالي ساعة و10 دقائق.

لكن التقرير أوضح أن أي دولة في المنطقة العربية لا تصل على الإطلاق إلى 10 ميغابايت في الثانية، وهو «الحد الأدنى المطلوب لتلبية الاحتياجات المنزلية المعتادة».

وتعد مدغشقر أسرع دولة أفريقية من حيث تدفق الإنترنت، إذ تصل سرعته إلى 22.57 ميغابايت في الثانية، مما يجعلها في المرتبة 33 عالميًا. ويعود الفضل في ذلك إلى كابل «إيزي» المغمور بالمياه الذي يزود المراكز الحضرية للجزيرة بسرعات ألياف عريضة النطاق.