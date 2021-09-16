القضاء البريطاني يخطر الأمير أندرو بشكوى مرفوعة ضده بالاعتداء الجنسي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 سبتمبر 2021, 12:23 مساء
الأمير أندرو يلقي خطابًا في بانكوك، 3 نوفمبر 2019 (أ ف ب)

ثبَّتت محكمة بريطانية إجراءات إخطار الأمير أندرو، الابن الثاني للملكة إليزابيث، في بريطانيا بشكوى قدّمتها أميركية ضده في نيويورك تتهمه فيها بالاعتداء الجنسي.

وكانت نسخة من هذه الشكوى قد سُلّمت رسميًا في السابع والعشرين من أغسطس إلى قصر ويندسور، بالقرب من لندن، في غياب الأمير الذي يقيم راهنًا، بحسب صحف بريطانية، في قصر بالمورال في إسكتلندا، وفق «فرانس برس».

غير أن وكلاء الدفاع عن الأمير أندرو اعترضوا على هذا الإجراء، طاعنين أيضًا بالسلطة القضائية لمحكمة في نيويورك للنظر في هذه القضية، خلال جلسة إجرائية أُقيمت، الإثنين.

وأيّدت محكمة العدل طلبهم في بادئ الأمر؛ لكن بعد تقديم «معلومات إضافية» من وكلاء الدفاع عن صاحبة الشكوى، صدّقت على هذه الإجراءات، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه».

وكانت الأميركية فيرجينيا جوفري كشفت في الشكوى التي قدَّمتها إلى محكمة فدرالية في مانهاتن في التاسع من أغسطس، أن دوق يورك هو «أحد الرجال النافذين» الذين «سُلمت إليهم لأغراض جنسية» عندما كانت ضحية بين العامي 2000 و2002، اعتبارًا من سنّ السادسة عشرة، لأنشطة اتجار جنسي واسعة اتُهم بها الخبير المالي جيفري إبستين وسُجن بسببها قبل أن ينتحر في أحد سجون مانهاتن خلال صيف 2019.

ويُتّهم الأمير أندرو الذي رفض سابقًا هذه الادعاءات، في الشكوى بـ«الاعتداء الجنسي» على جوفري التي كانت -آنذاك- قاصرة، في ثلاث مناسبات: في لندن عند امرأة مقرّبة جدّا من إبستين هي غيلاين ماكسويل، وفي دارين يملكهما رجل الأعمال في نيويورك والجزر العذراء (فيرجن أيلاندز).

وكان الأمير أندرو البالغ حاليًا 61 عامًا، نفى «بشكل قاطع» هذه الاتهامات في مقابلة اعتبرت كارثية مع «بي بي سي» في نوفمبر 2019. وشكّك خصوصًا بصحة صورة انتشرت على نطاق واسع تظهره مع فيرجينيا جوفري، وفي الخلفية غيلاين ماكسويل التي لا تزال مسجونة في قضيّة إبستين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فتح باب التجنيد للعناصر النسائية في «أمن طرابلس».. تعرف على الشروط والمستندات ...
ليبيا
«أمن بنغازي» تنعي ضابطا قُتل خلال «مواجهات مع خارجين عن القانون»
ليبيا
مجلس الدولة: كوبيش يرفض «أية خطوات أحادية الجانب» بشأن قوانين الانتخابات
ليبيا
فوز ليفربول والسيتي والريال وتعادل مذل لسان جيرمان في ليلة الأبطال
رياضة عالمية
النائبة أسماء الخوجة توضح تصريحها المثير للجدل حول منحة الزواج
ليبيا
إعلان شراكة أمنية بين أميركا وبريطانيا وأستراليا لمواجهة الصين
دولى
«سبيس إكس»: أول رحلة سياحية إلى الفضاء جاهزة للإقلاع (بث مباشر)
علوم وتكنولوجيا
كليمنتي يزيد من الدعم الفني لصفوف «فرسان المتوسط» قبل أيام من مواجهة «الفراعنة»
رياضة محلية
الخمسي: منتخب ليبيا سيكون ندا لمصر خصوصا في بنغازي
رياضة محلية
تقرير أممي قلق من سهولة اختراق الحدود بين دارفور وليبيا وتشاد
ليبيا
في لقائهما شوليت.. الكوني واللافي يقترحان اجتماعا للأطراف المعنية بالانتخابات ...
ليبيا
كليمنتي يستدعي بن علي والتاجوري والمصراتي لمواجهة مصر
رياضة محلية
منتخب كرة القدم الليبي للصم في دور الثمانية ببطولة أفريقيا
رياضة محلية
«أبل» تقدم هواتفها الجديدة وسط مشاكل متعددة
علوم وتكنولوجيا
تشكيل فريق «تواصل مباشر» بين الدبيبة وأعضاء مجلس النواب لاستقبال طلباتهم
ليبيا
رئيس هيئة الأركان الأميركية كان يخشى توجيه ترامب ضربة عسكرية للصين
دولى
مصرع شاهد في قضية «فساد نتانياهو» بتحطم طائرة باليونان
دولى
حفتر وصالح يؤكدان للسيسي «اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لإدارة المرحلة ...
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ليبيا والسعودية ضمن شبكة «يونسكو» العالمية لمحميات المحيط الحيوي