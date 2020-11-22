قتيل في هجوم سمكة قرش في أستراليا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 نوفمبر 2020, 04:05 مساء
لافتة تحذر من وجود أسماك قرش على أحد شواطئ نيوكاسل في أستراليا (أ ف ب)

قضى رجل بعدما هاجمته سمكة قرش عند شاطئ سياحي في شمال غرب أستراليا، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية الأحد.

ووقعت الحادثة صباح الأحد، عند شاطئ كايبل بيتش، الواقع على الساحل الشمالي لولاية أستراليا الغربية، وفق «فرانس برس».

وتوفي الرجل متأثرًا بجروحه بعد إخراجه من المياه رغم تدخل فرق الإغاثة لإنقاذه.

وأكدت شرطة الولاية في بيان وفاة الرجل: «في ظروف مأساوية».

وقلما تُسجل هجمات لأسماك قرش في شاطئ كايبل بيتش الرملي الممتد على 22 كيلومترا قرب مدينة بروم.

وفي العادة، تُضطر السلطات إلى إغلاق هذا الشاطئ مرة أو مرتين سنويا، بسبب وجود تماسيح المياه المالحة ما يشكل خطورة على البشر.

وهذه ثامن حادثة من نوعها تؤدي إلى سقوط ضحايا منذ مطلع العام في أستراليا، حيث أحصت هيئة حكومية 22 هجوما لأسماك قرش في المجموع خلال الفترة عينها.

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