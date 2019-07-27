تحذير للسائقين من الأيائل العطشى

حذرت الشرطة الفنلندية سائقي السيارات من الخطر الذي تشكله الأيائل العطشى على الطرقات خلال بحثها عن مصادر مياه (أ ف ب)

على سائقي السيارات في فنلندا توخي الحذر من الأيائل العطشى على الطرقات، وفق تحذير الشرطة، التي أشارت إلى خطورة الوضع في أثناء بحث هذه الحيوانات عن مصادر مياه.

والاسبوع الماضي، سجل عدد قياسي من حوادث السير بسبب الأيائل، إذ أن هذه الحيوانات تتوغل أحيانا على الطرقات لأن موارد المياه أو البرك التي تستخدمها للشرب جفت بفعل الحر، وفق «فرانس برس».

وأوضح الضابط في الشرطة يوناس تيكا: «في هذه الفترة المحددة من السنة الحرارة مرتفعة جدا. تبتعد الحيوانات عن موطنها للعثور على مصادر مياه وقد تعبر طرقات» في سبيل ذلك.

والأيائل اليافعة التي وضعت العام الماضي هي التي تشكل الخطر الأكبر خصوصا. وقال تيكا «تصبح الايائل اليافعة مستقلة وبما أن لا خبرة لها يمكنها أن تتصرف بطريقة غير متوقعة».

وفي جنوب غرب فنلندا، تلقت الشرطة 140 بلاغا، الأسبوع الماضي، بوقوع حوادث سير بسبب أيائل أي حادث كل ساعة تقريبا، بينما العام الماضي سجل 2942 حادث سير بسبب حيوانات في كل أرجاء البلاد.

ونصحت الشرطة بالابتعاد عن الأيائل والحيوانات الأخرى، التي تسبح في بحيرات والتقاط الصور لها عن مسافة معقولة.

ويقدر عدد الأيائل في فنلندا بحوالى 100 ألف حيوان. وقد يصل طولها إلى ثلاثة أمتار ووزنها إلى 600 كيلوغرام.