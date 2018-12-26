الجدة إليزابيث الثانية منشغلة جدًا

صورة وزعت في 24 ديسمبر 2018 تظهر الملكة اليزابيث الثانية خلال القائها كلمة إلى البريطانيين بمناسبة عيد الميلاد في قصر باكينغهام (أ ف ب)

تدو الملكة اليزابيث الثانية «جدة منشغلة»، حسبما ذكرت هي في كلمتها إلى البريطانيين بمناسبة عيد الميلاد.

وأوضحت الملكة من قصر باكينغهام وهي جالسة على طاولة وراءها شجرة ميلاد «كان عامًا حافلًا بالنسبة لعائلتي مع زواجين وولادة طفلين وطفل آخر متوقع قريبًا».

وأضافت الملكة (92 عامًا) في الكلمة المسجلة الأسبوع الماضي «هذا يساعد على بقاء الجدة منشغلة»، وفق «فرانس برس».

وتزوج حفيدها الأمير هاري نجل ولي العهد الأمير تشارلز في مايو، من الممثلة الأميركية ميغن ماركل، فيما اقترنت حفيدتها يوجيني ابنة الأمير أندرو، في أكتوبر، من جاك بروكسبنك في ويندسور.

وعلى صعيد الولادات، رزق الأمير وليام الثالث في ترتيب خلافة العرش وزوجته كاثرين طفلهما الثالث الأمير لويس في أبريل، فيما أنجبت حفيدة الملكة زارا تيندال ابنة الأميرة آن طفلة في يونيو. وينتظر هاري وميغن مولودا في الربيع المقبل.

وشارك أفراد العائلة المالكة الثلاثاء، بقداس عيد الميلاد في ساندرينغهام في شمال شرق انجلترا.