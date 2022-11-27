جهاز الإسعاف والطوارئ يحذر من سيول متوقعة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

طالب جهاز الإسعاف والطوارئ المواطنين اليوم الأحد بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم التحرك في اتجاه السيول التي من المتوقع أن تصل طرابلس بعد امتلاء الوديان بالمناطق الجبلية.

ودعا الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، المواطنين القاطنين قرب مجاري وادي المجينين ووادي الربيع ووادي الخروع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم التحرك في اتجاه السيول، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد لكل فرق الطوارئ التابعة للجهاز بكل الفروع بالبلديات.

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وشهدت العاصمة طرابلس وعدد من المناطق القريبة منها اليوم هطول أمطار غزيرة ما أدى إلى جريان الأودية وإغلاق عدد من الشوارع والطرق الرئيسية نتيجة تكدس مياه الأمطار التي أعاقت حركة السير.

وعلقت مراقبات التربية والتعليم بمنطقة طرابلس الكبرى الدراسة بالمدارس والمراقبات وأعلنت بعض القطاعات إجازة رسمية بسبب موجة الطق السيئ التي تشهدها المنطقة، وذلك بعدما تركت وزارة التربية والتعليم للمراقبات حرية تقدير الموقف حسب أوضاعها.